vor 15 Minuten Hildegard Linssen Exklusiv Wirtschaft Trotz brummender Konjunktur: Jetzt dürfen die Unternehmen sich nicht zurücklehnen

Die Konjunktur in Deutschland brummt - und das soll auch in den nächsten zwei Jahren so weitergehen. Zurücklehnen können sich die Unternehmen aber nicht, kommentiert Wirtschaftsredakteurin Hildegard Linßen.