Berlin Textilwirtschaft hält das Siegel "Grüner Knopf" für eine Schnapsidee

Die Pläne von Entwicklungsminister Gerd Müller, ein Siegel für faire Kleidung einzuführen, stoßen auf heftige Kritik: Der Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie bezeichnet sie als nicht realisierbar.

Es ist das Prestigeprojekt von Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU): Der „Grüne Knopf“ an einem Kleidungsstück soll dem Verbraucher signalisieren, dass das T-Shirt, das Hemd oder die Hose, die er im Handel erwirbt, unter fairen und gerechten Bedingungen produziert wurde und im gesamten Herstellungsprozess soziale wie ökologische Mindeststandards eingehalten wurden. Mit dem Siegel garantiere der Staat, dass der Kunde mit seinem Kauf einen Beitrag zum Kampf gegen Ausbeutung und für eine gerechte Gestaltung der Globalisierung leiste. Wer Kleidung mit dem Grünen Knopf kaufe, könne zu 100 Prozent sicher sein, dass sie fair und nachhaltig produziert wurde, so Müller.

Schwere Geschütze gegen Müller

Doch die deutsche Textilwirtschaft hält von den Plänen Müllers nichts, im Gegenteil. Der Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie („textil+mode“) fährt schwere Geschütze gegen den Minister auf und stellt das gesamte Projekt in Frage. „Seit nun vier Jahren versucht Minister Müller, seinen Knopf immer wieder aus der Versenkung zu holen. Er ist und bleibt eine Schnapsidee“, sagte Uwe Mazura, Hauptgeschäftsführer des Verbandes, gegenüber unserer Zeitung. „Wir haben den Eindruck, dass vor der bayerischen Landtagswahl alles recht ist, was Aufmerksamkeit erzeugen soll. Dafür stehen wir nicht zur Verfügung.“

Vorwurf des politischen Marketings

Die rund 1400 Unternehmen der deutschen Textilwirtschaft mit ihren 135 000 Beschäftigten in Deutschland stünden in einem harten internationalen Wettbewerb und würden schon heute nach den höchsten Sozial- und Umweltstandards weltweit arbeiten. „Der Müller-Knopf wird der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen eher schaden als nutzen“, sagte Mazura. So verweist der Verband darauf, dass bei der Produktion eines Hemdes 140 verschiedene Stationen durchlaufen werden. Insofern sei es ein realitätsfernes Versprechen, dass der Staat mit einem Siegel eine nachhaltige, faire und ökologische Produktion vom Baumwollfeld bis zum Bügel garantieren wolle. In einem internen Positionspapier, das unserer Zeitung vorliegt, heißt es, Müller gehe es in erster Linie um politisches Marketing. Die Umstellung auf das neue Siegel sei mit enormen zusätzlichen Kosten verbunden und nur bei kleinen Produktionsmengen sei die lückenlose Kontrolle vom Baumwollfeld bis zum Bügel möglich, nicht jedoch bei Massenprodukten.

Minister ist vom Erfolg überzeugt

Der Minister weist die Einwände zurück. „Wir brauchen ein Siegel, das den Kunden beim Einkauf einfach und klar signalisiert: Hier handelt es sich um fair produzierte Kleidung“, sagte er. Müller ist von einem Erfolg überzeugt. Das von ihm initiierte „Textilbündnis“, das 2014 mit 34 Mitgliedern und einer Marktabdeckung von gerade einmal einem Prozent gestartet war, habe heute 150 Mitglieder mit einer Marktabdeckung von 50 Prozent. Schon jetzt habe man erreicht, dass 160 giftige Chemikalien verbannt und über 300 Inspektoren ausgebildet wurden, zudem gebe es 1500 konkrete Versprechungen, die es ohne das Textilbündnis nicht gegeben hätte. Auch seien ab 2019 neue Abwasserstandards verpflichtend, da weltweit 20 Prozent der Wasserverschmutzung auf das Färben und Veredeln von Textilien zurückgehe.