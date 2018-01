Die IG Metall verschärft den Metall-Tarifkonflikt: Seit dem frühen Mittwochmorgen besetzen Metallarbeiter Betriebe im Südwesten. Den ganzen Tag über sind Kundgebungen geplant. Auch bundesweit gehen Metaller in den Warnstreik. Hiesige Firmen fürchten deshalb Lieferausfälle.

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie erhöht die IG Metall mit ihren neuartigen Tages-Warnstreiks den Druck. Bereits mit Beginn der Nachtschicht am späten Dienstagabend wurden unter anderem in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz einzelne Betriebe bestreikt, wie die Gewerkschaft mitteilte. Die IG Metall spricht von bis zu 500.000 Beteiligten über sämtliche Betriebsgrößen, Regionen und Branchen hinweg, die in den zeitlich begrenzten Ausstand treten sollen.

Seit 5 Uhr morgens geht beim Autozulieferer ZF in Friedrichshafen nichts mehr. Die Bänder stehen in beiden Werken still. "In Halle 9 war gerade mal ein Arbeiter – der wird wohl nicht viele Getriebe heute produzieren", rief Betriebsratschef Achim Dietrich den Streikenden unter tosendem Applaus zu. Er appellierte an die Mitarbeiter, geschlossen für die Belange der Arbeitnehmer einzutreten. "Wir stehen erst am Anfang", so Dietrich. Wie hoch die genauen Zahlen der Streikenden sind, kann weder die IG Metall noch das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt sagen. "Wir werden wohl frühestens heute Nachmittag mit verlässlichen Zahlen aufwarten können", sagt Andreas Veil, ZF-Pressesprecher.

Allein im Südwesten sollen bis einschließlich Freitag gut 70 Betriebe in den befristeten Ausstand treten, darunter Schwergewichte wie Bosch, Daimler und Porsche, aber auch zahlreiche Mittelständler wie Stihl oder der Kabelhersteller Lapp. Auch in der Region wird gestreikt. „Der Streik trifft uns wirtschaftlich sehr hart“, sagte Rolf Schencking, Geschäftsführer des Aluherstellers Constellium Deutschland mit Sitz in Singen.

Der Streik sei das falsche Signal. Die Gewerkschaft wolle ihre politischen Ziele durchsetzen. Das gehe aber auf Kosten des laufenden Betriebes. ZF-Personalvorstand Jürgen Holeksa bezeichnete die 24-Stunden-Streiks als „völlig unnötige Eskalation“. Der Metall- und Elektroindustrie mit ihren internationalen Wertschöpfungsketten entstehe dadurch ein großer volkswirtschaftlicher Schaden. In der aktuellen Situation guter Auslastung schmerze jedes Getriebe, das nicht produziert werde, sagte ein ZF-Sprecher.

Sorgen um die Lieferfähigkeit

Auch bei Bizerba aus Balingen bedauere man „die Entscheidung zum ganztägigen Warnstreik sehr“, wie ein Firmen-Sprecher sagte. Ein Produktionsausfall von 24 Stunden bedeute einen massiven Lieferausfall, „den wir angesichts der derzeitigen Auslastung unserer Kapazitäten kaum aufholen können“, so der Sprecher.

Trotz der Sorgen um die Lieferfähigkeit verzichteten die Arbeitgeber bundesweit zunächst darauf, die erstmals eingesetzten Tages-Warnstreiks mit einstweiligen Verfügungen anzugreifen. Dafür reichte Sachsenmetall als erster regionaler Arbeitgeberverband eine Klage im Hauptsacheverfahren beim Arbeitsgericht Frankfurt ein, wie eine Sprecherin in Dresden bestätigte.

Nach Auskunft von Gesamtmetall wollen sämtliche regionalen Arbeitgeberverbände Klagen einreichen, die aber keine aufschiebende Wirkung bei den Tagesstreiks haben. Am Wochenende waren Verhandlungen in der fünften Runde mit den Arbeitgebern in Stuttgart abgebrochen worden. Beide Seiten machten sich gegenseitig dafür verantwortlich.

270 Betriebe im gesamten Bundesgebiet sollen bestreikt werden

Bayerns IG-Metall-Bezirkschef Jürgen Wechsler machte am Dienstag erneut klar, dass es während der aktuellen Warnstreikwelle keine neuerlichen Gespräche geben könne. Frühestmöglicher Termin für eine sechste Verhandlungsrunde wäre damit der Samstag. Parallel bereite die Gewerkschaft die Urabstimmungen für einen unbefristeten Flächenstreik vor.

Er hoffe, dass mit den 24-Stunden-Warnstreiks doch noch einmal Bewegung am Verhandlungstisch entstehe, sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann. Gerade beim Entgeltvolumen sei man in Stuttgart noch zu weit auseinander gewesen.

Er habe bei den Arbeitgebern in Stuttgart weder beim Geld noch bei der Arbeitszeit Kompromissfähigkeit feststellen können, sagte der Bezirkschef Mitte, Jörg Köhlinger: „Sie verweigern den Beschäftigten den fairen Anteil am wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen, der auch auf der hohen Flexibilität der Beschäftigten beruht.“

Bis einschließlich Freitag sollen nach jüngsten Zählungen gut 270 Betriebe im gesamten Bundesgebiet bestreikt werden, ohne dass zuvor eine Urabstimmung stattgefunden hätte. Die IG Metall hatte nach eigenen Angaben nur die Beschäftigten in den betroffenen Betrieben gefragt und dort jeweils klare Mehrheiten für die Aktionen erhalten.