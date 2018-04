Berlin Tarifeinigung im öffentlichen Dienst: "So viel Harmonie war selten"

Tarifeinigung im öffentlichen Dienst: "So viel Harmonie war selten"

Sowohl die Gewerkschaften als auch die Arbeitgeberseite sind mit dem vereinbarten Tarifabschluss zufrieden. Dieser kostet die Kommunen 7,5 Milliarden Euro und den Bund 2,2 Milliarden Euro.

Am Ende war selbst ein so erfahrener Verhandlungsführer wie Verdi-Chef Frank Bsirske, der schon zahllose harte und schwierige Tarifverhandlungen mit diversen Innenministern geführt hat, positiv überrascht. „So viel Harmonie war selten“, sagte er nach der Einigung im Tarifkonflikt für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes des Bundes und der Kommunen. Er habe den neuen Innenminister Horst Seehofer (CSU) „als ebenso angenehmen wie kompetenten und lebensnah agierenden Verhandlungspartner“ kennengelernt und würde sich freuen, wenn es noch viele Verhandlungen mit ihm geben würde. Und auch der CSU-Chef war voll des Lobes über seine ersten Tarifverhandlungen. Sie wären ein Jungbrunnen für seine politische Tätigkeit gewesen, sagte er bei der Vorlage des erzielten Kompromisses. „Es war gut, dass ich ein Training hinter mir hatte in den Koalitionsverhandlungen mit Jamaika und der SPD.“ Eine Großreform sei gelungen.