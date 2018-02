Singen Takeda tauscht Werksleiter in Singen aus: Chinese Wang Xu folgt auf Kim Konradsen

Takeda tauscht Werksleiter in Singen aus: Chinese Wang Xu folgt auf Kim Konradsen

Die 930 Singener Mitarbeiter des Pharmakonzerns Takeda bekommen ab April einen neuen Chef. Wang Xu ersetzt Kim Konradsen. Er war erst vor zwei Jahren Werksleiter in Singen geworden.

Singen – Das Pharma-Unternehmen Takeda und sein Singener Standortchef Kim Konradsen trennen sich. Der Däne war erst seit zwei Jahren Werksleiter. Die Zusammenarbeit sei "einvernehmlich" beendet worden, sagte Firmensprecher Jürgen Schneider auf SÜDKURIER-Anfrage. Konradsens Nachfolger wird ab 1. April der Chinese Wang Xu.

In einer Pressemitteilung lobt das Unternehmen Konradsens "sehr gute Arbeit", er habe "wichtige Weichenstellungen für den Standort vorgenommen". Warum für ihn dennoch bereits nach zwei Jahren an der Spitze in Singen Schluss ist und der 60-Jährige nach 16 Jahren das Unternehmen komplett verlässt, möchte Konzernsprecher Schneider auf Nachfrage nicht konkretisieren. Konradsen habe einen Veränderungsprozess eingeleitet, den Xu nun nachhaltig gestalten solle.

Neu-Chef Xu leitet derzeit im chinesischen Guangzhou das Werk des Pharma-Gemeinschaftsunternehmens Techpool. Die Firma gehört mehrheitlich Takeda. Diesen Posten hat Xu seit 2012 inne, davor arbeitete er in Shanghai zehn Jahre lang für den Pharmariesen Glaxo-Smith-Kline. "Er ist eines der größten Management-Talente in der Gruppe und wir sind froh, dass wir ihn für Singen gewinnen konnten", schwärmt Firmensprecher Schneider vom 46-Jährigen. Er solle die internationale Vernetzung des Standorts weiter stärken. Deutsch kann der Chinese anders als sein Vorgänger Konradsen bis jetzt noch nicht. Laut Schneider wolle er es aber lernen, auch wenn bei Takeda ohnehin Englisch die Geschäftssprache sei. Xu ist studierter Mikrobiologe.

Wang Xu wird in Singen Chef von 930 Mitarbeitern. Der Standort ist die größte deutsche Niederlassung des japanischen Unternehmens. Takeda errichtet in Singen derzeit für 120 Millionen Euro eine Impfstofffabrik. Sie soll 2019 in Betrieb gehen, bis zu 200 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.