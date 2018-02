Stuttgart Tag der Wahrheit: Fahrverbote gegen dicke Luft?

Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet darüber, ob Fahrverbote wegen zu hoher Schadstoffbelastung zulässig sind. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält solche Verbote für nicht praktikabel.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat eindringlich vor den Folgen von Fahrverboten für ältere Diesel in Innenstädten gewarnt. „Das gibt Staus bis Heilbronn und Tübingen“, warnte der Grünen-Politiker im Blick auf die Folgen eines eventuellen Fahrverbotes in Stuttgart. Morgen wird das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheiden, ob die Umweltzonen bei zu hoher Schadstoffbelastung für ältere Diesel-Pkw gesperrt werden dürfen und wer dafür zuständig wäre.