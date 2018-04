Berlin/Paris Superzüge: Warum die Boliden der Schiene nicht mehr schneller werden

Der ICE ist nur einer von mehreren Superzügen weltweit. Geschwindigkeit spielt heute aber nicht mehr die Rolle wie noch vor 30 Jahren. Es kommt auf andere Qualitäten an.

Vor 30 Jahren raste ein ICE zwischen Würzburg und Fulda mit 406 Kilometern pro Stunde. Der deutsche Vorzeigezug war damit der schnellste aller Zeiten. Heute kauft die Deutsche Bahn neue ICE, die höchstens 250 Stundenkilometer (km/h) fahren.

Neidvoll blicken Fahrgäste daher nach Frankreich und immer häufiger nach Asien, wo Bahnfahren mitunter schneller geht. „Die Chinesen sind sehr, sehr gut ausgesteuert“, sagt Volker Schenk, Präsident des Verbands der Bahnindustrie in Deutschland. Sie wollten die chinesische Bahnindustrie zur absoluten Nummer eins machen.

Rückblende: Als der deutsche ICE am 1. Mai 1988 die 400 Kilometer pro Stunde knackte, spricht man von einem historischen Augenblick. Der ist allerdings schnell Geschichte. Zwei Jahre später schafft ein französischer TGV 515 km/h und pulverisiert damit den deutschen Rekord. Übertroffen wird der TGV vom japanischen Shinkansen, der auf Teststrecken 600 km/h erreicht – mit Magnetschwebetechnik.

Doch auch Chinas Eisenbahnen haben es schon nah an die 500er-Marke geschafft. Längst ist das Riesenland mit staatlicher Förderung zu einer Macht auf dem Sektor geworden. Chinas neuer, selbst entwickelter Schnellzug Fuxing („Erneuerung“) fährt mit bis zu 350 Kilometern pro Stunde zwischen Shanghai und Peking. Und in Deutschland? Hier teilen sich ICEs Strecken mit anderen Zügen, was sie ausbremst. Allerdings hat die Höchstgeschwindigkeit auch keine Priorität.

Auf 70 Prozent der Strecken komme man mit Höchstgeschwindigkeiten zwischen 160 und 220 km/h aus, heißt es bei der Bahn. Das leuchtet auch dem Fahrgastverband Pro Bahn ein. „Die Höchstgeschwindigkeit ist bei unseren Strukturen in Deutschland nicht das Entscheidende“, sagt der Ehrenvorsitzende Karl-Peter Naumann. Züge müssten vor allem schnell beschleunigen und auf zusätzlichen Gleisen schnell in Bahnhöfe einfahren können. Um im Bahnbereich von Höchstgeschwindigkeiten zu profitieren, sei Deutschland einfach zu klein.

Sehen Sie im Video, wo der neue ICE seine Stärken ausspielen kann