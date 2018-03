Wirtschaft Stühlerücken im ZF-Aufsichtsrat: Wer kommt, wer geht?

Nicht nur an der Spitze des Autozulieferers gab es einen Wechsel. Auch in das Kontrollgremium ziehen sechs neue Gesichter.

Friedrichshafen – Rochade im Aufsichtsrat von ZF: Sowohl die Kapitalseite als auch die Arbeitnehmer schicken jeweils drei neue Gesichter in das 20-köpfige Kontrollgremium. Für die Kapitalseite ziehen Gisela Lanza, Axel Strotbek und Mohsen Sohi in den Aufsichtsrat. Joachim Holzner, Matthias Scherer und Erdal Tahta vertreten künftig in dem Gremium die Interessen der Belegschaft. Am 12. April tritt das neue Gesamtgremium zur konstituierenden Sitzung zusammen und wählt dort seinen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Franz-Josef Paefgen, der im Zuge des Stiftungsstreits den Vorsitz des Aufsichtsrats von Giorgio Behr übernommen hatte, will sich dann zur Wiederwahl stellen.

„Mit den neuen Mitgliedern im Aufsichtsrat stellen wir jene Kontinuität sicher, die angesichts der hohen Dynamik des Wandels im Automobilsektor wichtiger ist denn je und eine langfristige strategische Planung erlaubt“, sagte Franz-Josef Paefgen.

"Industrielle Kompetenz gestärkt"

Gisela Lanza ist Inhaberin des Lehrstuhls für Produktionssysteme und Qualitätsmanagement des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Axel Strotbek war bis September 2017 Finanzvorstand bei Audi. Mohsen Sohi ist Vorstandsvorsitzender des baden-württembergischen Technologiekonzerns Freudenberg. „Ich freue mich, dass wir renommierte Fachleute für das Kontrollgremium unseres Unternehmens gewinnen konnten und so dessen industrielle Kompetenz weiter gestärkt haben“, sagte Paefgen.

Joachim Holzner vertritt im Aufsichtsrat die leitenden Angestellten. Anstelle des Saarbrücker Betriebsratsvorsitzenden Wolfgang Schuler, der in den Ruhestand geht, wurde dessen designierter Nachfolger Matthias Scherer in das Gremium gewählt. Mit Erdal Tahta aus Koblenz zieht erstmals ein Arbeitnehmervertreter eines früheren TRW-Standorts in das Gremium ein. Die Arbeitnehmer stellen im Aufsichtsrat wie die Kapitalseite jeweils 10 Mitglieder.

Voll des Lobes zeigte sich Paefgen für den neuen ZF-Chef Scheider. Er werde ZF neue Impulse geben und das Unternehmen weiterentwickeln, so Paefgen.