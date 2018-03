Energieknappheit auf dem Balkan führt in ganz Europa zu Problemen. Für die Stromkunden könnte das teuer werden. Ein Experte rechnet mit Millionenkosten.

Berlin/Stuttgart – Weil sich Serbien und der Kosovo streiten, gehen in ganz Europa die Uhren nach. Der europäische Energieverband Entso-E teilte am Mittwoch mit, das Problem trete in 25 Ländern auf – von Spanien, über die Türkei bis zu Polen, Deutschland und Holland. Betroffen sind Zehntausende Uhren, die am allgemeinen Stromnetz hängen – etwa Radiowecker, Zeitschaltuhren an Herden und Öfen, aber auch Heizungssteuerungen.

Grund ist eine zu niedrige Frequenz im europäischen Stromnetz. Bauartbedingt verfügen viele Uhren nicht über eine eigene Zeitsteuerung, sondern die Frequenz im Stromnetz gibt ihnen den Takt vor. Sinkt sie, gehen die Uhren nach. Genau das war nach Angaben von Entso-E "seit Mitte Januar" der Fall. Der Frequenzabfall habe bei den betroffenen Geräten bis Anfang März zu einer Zeitverzögerung "von rund sechs Minuten" geführt, so der Energieverband.

Zu hohe oder niedrige Netzfrequenzen sind gleichbedeutend mit Stromüberschüssen oder Strommangel im Energiesystem und lassen in der Energiebranche die Warnlämpchen aufleuchten. Fallen die Schwankungen zu groß aus, drohen großflächige Stromausfälle, sogenannte Blackouts. Um die Schwankungen auszugleichen, müssen dann Kraftwerke angefahren oder heruntergeregelt werden. Ziel ist es dabei immer, die Netzfrequenz stabil bei 50 Hertz zu halten.

Bei der seit Januar auftretenden Störung im europäischen Stromnetz habe die Gefahr eines Blackouts nicht bestanden, hieß es vom baden-württembergischen Netzbetreiber TransnetBW. Vielmehr sei es über Wochen zu kleineren Abweichungen gekommen, die bei den Uhren aber zu den Problemen geführt hätten.

Die Ursache des Phänomens liegt offenbar auf dem Balkan. Seit Jahren ist bekannt, dass die Region über zu wenige Kraftwerke verfügt, ihren Strombedarf über das ganze Jahr zuverlässig zu decken. Aus bislang unbekannten Gründen hat sich die Stromlücke zu Jahresanfang vergrößert. Der verantwortliche Stromnetzbetreiber – die Schweizer Swissgrid – habe auch schon im vergangenen Jahr Unregelmäßigkeiten festgestellt, ohne allerdings den genauen Grund dafür ausmachen zu können, hieß es von informierter Seite.

Die Folge des andauernden Energiemangels in Südosteuropa: Über Netzverbindungen floß automatisch Energie aus Resteuropa in den Balkan ab. Insgesamt hat es sich dabei laut Entso-E um eine Strommenge von 113 Gigawattstunden gehandelt. Das ist so viel Energie wie 113 Kernkraftwerke in einer Stunde liefern können.

Die Frage, wer für die Stromrechnung aufkommt, ist bislang unklar. In Deutschland werden Kosten, die wegen der Stabilisierung der Stromnetze entstehen, über die Stromrechnung auf die Endkunden übergewälzt. Und das könnte einiges Kosten. „Auf Grundlage der im Januar und Februar diesen Jahres gültigen Strompreise muss man von Kosten von mindestens 3,5 Millionen Euro ausgehen“, sagte der Geschäftsführer der Energieberatungsgesellschaft Energy Brainpool, Tobias Federico, dem SÜDKURIER. Möglicherweise könnte es aber auch „deutlich mehr“ sein.

Aus Branchenkreisen verlautete, auf europäischer Ebene liefen derzeit Verhandlungen zu dem Thema. Bevor nämlich der Verbraucher zur Kasse gebeten wird, tritt ein anderer Mechanismus in Kraft. Dabei werde versucht, die nach Serbien und den Kosovo abgeflossene Energie zu einem späteren Zeitpunkt wieder ins europäische Netz zurückzuspeisen und so die Energierechnung auszugleichen. Dies könnte beispielsweise im Sommer geschehen, wenn der Energiebedarf gering sei und auf dem Balkan wieder genügend Strom produziert werde. Details hierzu sind aber derzeit unklar.

Für den jetzigen Fall gibt es übrigens ein historisches Vorbild. Im Herbst 1992 kam es in Berlin zu einem großflächigen Absinken der Netzfrequenz über mehrere Tage. Damals fiel im Westteil der Stadt ein wichtiges Kraftwerk aus und konnte nicht sofort durch andere Anlagen voll ersetzt werden. Erst Energielieferungen aus dem Ostteil der Stadt konnten einen großflächigen Blackout verhindern. Der ungewollte Nebeneffekt: Weil das Energiesystem in Ostdeutschland – die ehemalige DDR – auch zum damaligen Zeitpunkt noch mit einer anderen Netzfrequenz arbeitete als der Westen der Republik, kamen auch damals die Uhren durcheinander – und gingen über Tage nach.

Die gute Nachricht im aktuellen Fall: Sobald sich die Lage im Stromnetz wieder stabilisiert, gehen auch die Uhren automatisch wieder richtig. In der Zwischenzeit müsse man die Zeit "manuell korrigieren", hieß es von Entso-E.