Wirtschaft Streit auf der Ostalb: Asiatischer Investor sorgt für Korea-Krise

Eine Firma aus Südkorea plant eine Ansiedlung in Oberkochen. Doch aus Sorge um eine zunehmende Konkurrenz um Arbeitskräfte formiert sich Widerstand auf der Ostalb.

Das Klima auf der Ostalb war schon immer rau. Doch im Städtchen Oberkochen, das sich zwischen Aalen und Heidenheim entlang der B19 in ein Nord-Süd-Tal streckt, herrscht seit einigen Wochen eine neue Eiszeit. Die traditionell gute Atmosphäre zwischen den ortsansässigen Firmen und der Stadtverwaltung ist rapide abgekühlt. Von einem „Vertrauensbruch“ spricht die eine Seite, die andere von „ungeahnter Niveaulosigkeit“. Der Grund: Der koreanische Werkzeughersteller YG-1 will sich in Oberkochen ansiedeln und in den nächsten fünf Jahren bis zu 1000 neue Arbeitsplätze schaffen. Der Bürgermeister hat den Deal in aller Stille eingefädelt, der Gemeinderat zugestimmt und die letzten 3,2 Hektar Gewerbegebiet in Oberkochen verkauft. Was andernorts Freudentänze auslösen würde, hat in Oberkochen eine Art Korea-Krieg ausgelöst.

Denn Oberkochen ist keine normale Kleinstadt. 8000 Einwohner, 9000 Arbeitsplätze, schuldenfrei seit 2004, ein Haushaltsvolumen von 98 Millionen Euro, davon allein sechs Millionen an laufenden Kosten für Kindergärten, die keinen Betreuungswunsch offen lassen. Alle Schulen vor Ort, großes Freizeitbad, alles finanziert. Möglich macht das alles die Gewerbesteuer. Oberkochen ist Hauptsitz von mehreren Weltmarktführern der optischen Technologie und Präzisionswerkzeugherstellung. Morgens pendeln hier Tausende mit Auto oder dem Regionalexpress ein, die B 19 ist zur Rush Hour hoffnungslos verstopft, die Verkehrsinfrastruktur an ihren Grenzen.

Die Carl Zeiss AG sitzt hier mit mehreren Töchtern und beschäftigt allein 6500 Mitarbeiter, die Werkzeugschmieden der Leitz-Gruppe und von LMT sind hier ansässig. Zusammen mit dem Raum Aalen, wo der Werkzeugbauer Mapal ebenfalls Tausende Arbeitsplätze vorhält, bildet Oberkochen deutschlandweit eines der größten Cluster auf diesem Sektor. Die Firmen kooperieren in der Entwicklung und bei der Nachwuchsgewinnung eng mit den Hochschulen in Aalen und Ulm. In der Region herrscht Fachkräftemangel, die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 2,7 Prozent. „Die Hälfte der Erwerbslosen sind ungelernte Kräfte“, sagt Helmut Gerlach von der Arbeitsagentur Aalen. Zeiss meldet aktuell über 400 offene Stellen, auch bei Leitz sind nach Firmenangaben Dutzende Arbeitsplätze nicht besetzt. Wo 1000 neue Fachkräfte herkommen sollen, weiß Gerlach auch nicht so recht. Nicht nur die großen Firmen, vor allem auch die kleinen Unternehmen haben Probleme, Mitarbeiter zu finden.

Und jetzt will YG-1 kommen. Ein auch auf dem chinesischen Markt stark expandierendes Unternehmen, ein direkter Branchenmitbewerber von Leitz, LMT und Mapal, ein Unternehmen, bei dem im Handelsregister unter anderem der Firmenzweck „Know-how-Transfer nach Korea“ notiert ist. Warum gerade Oberkochen? Die Frage bleibt unbeantwortet, das Unternehmen ist schwer zu greifen. Der Pressesprecher der Deutschland-Zentrale in Eschborn verweist auf Anfrage nach Korea, Ansprechpartner kann er keine nennen, Anfragen dorthin bleiben unbeantwortet.

„Der Name YG-1, auf koreanisch ausgesprochen, bedeutet so viel wie: Die Früchte im Garten wachsen“, berichtet Peter Traub. Der 55-Jährige trägt ein Hemd mit Manschettenknöpfen und Monogramm und einen gut geschnittenen Anzug. Traub ist seit 24 Jahren Bürgermeister in Oberkochen, im Auftreten das Gegenteil von einem Provinzbürgermeister und der Buhmann in dem Koreakrieg. Er findet, dass ihm unrecht geschieht. „Die Intensität und die Vehemenz des Protests haben mich völlig überrascht“, sagt er. Der Gesprächsfaden zwischen den Firmen und ihm ist abgerissen, zum Neujahrsempfang bei Zeiss wurden Traub und der Gemeinderat erstmals nicht geladen, Leitz kündigte nach 27 Jahren die Zusammenarbeit mit der Stadt beim Kulturevent „Jazz Lights“ auf.

Im April 2017, so Traub, seien YG-1-Vertreter aus Korea erstmals auf ihn zugekommen, die Verhandlungen liefen im Stillen, bis Traub im September, wenige Wochen vor der Bürgermeisterwahl in Oberkochen, bei der er zum vierten Mal kandidierte, die Bombe platzen ließ: Er hatte einen Vorvertrag mit den Koreanern abgeschlossen. 1000 Arbeitsplätze, welch ein Pfund. Weder die örtlichen Firmen noch die Oberkochener Gemeinderäte waren vorab informiert. Von einem großen Coup für den Standort und Zukunftssicherung war in der Pressemitteilung die Rede, sogar die Wirtschaftsministerin im fernen Stuttgart äußerte ihre Anerkennung. „Ein ganz normales Vorgehen“, sagt Peter Traub heute. Danach brach der Sturm los über ihm. Kaum ein Tag verging, an dem nicht in der regionalen Presse ein Manager der Platzhirsche mit Kritik zitiert wurde, von Werksspionage war die Rede, von Expertenabwerbung und Headhuntern. Die IHK Ost-Württemberg bezog Stellung, Gemeinderäte wurden angesprochen, der CDU-Landtagsabgeordnete konsultiert. Vergebens: Nach mehreren Beratungsrunden stimmte der Gemeinderat zu. Keine Entscheidung der letzten 24 Jahre, sagt Traub, sei so intensiv beraten worden.

„Welcher Gemeinderat traut sich schon, gegen 1000 Arbeitsplätze zu stimmen?“, fragt Jürgen Köppel, Sprecher der Leitz-Geschäftsführung. Er kritisiert, dass die Entscheidung für YG-1 getroffen wurde, ohne umfangreiche Informationen über das Geschäftsgebaren der Koreaner einzuholen. „Man hätte die standortpolitischen Fragen auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten abwägen müssen“, sagt Köppel, und dass Leitz gerne dabei behilflich gewesen wäre. Den direkten Konkurrenten vor Ort fürchte das Unternehmen nicht, sagt Köppel, „wir sind Weltmarkführer und haben überall Wettbewerber.“ Aber Traubs Vorgehen ist für ihn ein „Vertrauensbruch“.

Auch bei Zeiss ist man nicht erfreut. „Ich bin nicht gegen YG-1, aber wie andere Unternehmer auch, finde ich die Art und Weise, wie bei diesem Thema Standortpolitik betrieben wird, nicht richtig“, so Konzernchef Michael Kaschke. „Auch das fehlende Vertrauen gegenüber den Unternehmen, die über Jahrzehnte Arbeitsplätze, Wohlstand und damit auch viele Steuereinnahmen in der Region ermöglichten, befremdet mich.“

Traub, der im Dezember mit rund 72 Prozent der Stimmen wiedergewählt wurde, kann die einseitige Vertrauensaufkündigung in diesem Ausmaß nicht nachvollziehen. „Es stimmt, dass Oberkochen von den Firmen profitiert hat. Aber die Firmen haben auch von Oberkochen profitiert“, sagt er. Schließlich habe die Stadt den Unternehmen jahrzehntelang jeden Wunsch erfüllt. Für das Gewerbegebiet habe sich zwei Jahre lang niemand interessiert – und die Stadt müsse sich für die Zukunft breiter aufstellen. Wie es jetzt weitergeht in Oberkochen? „Das dauert, bis das wieder in Ordnung ist“, sagt Leitz-Sprecher Köppel. Die neue Eiszeit auf der Ostalb, so scheint es, wird weit über das Frühjahr hinaus anhalten.

Investitionsstandort Baden-Württemberg

Mit 449 ausländischen Investitionsprojekten meldete die landeseigene Wirtschaftsfördergesellschaft Baden-Württemberg International (bw-i) für das Jahr 2016 (aktuellste verfügbare Zahlen) eine neue Rekordhöhe. Im Vorjahr 2015 waren noch 367 Projekte erfasst worden. Differenziert nach Herkunftsländern ausländischer Investitionen belegte dabei erneut die Schweiz mit 98 Projekten (2015: 122) den Spitzenplatz. Auf den weiteren Plätzen folgen die USA mit 50 (2015: 49), Frankreich mit 43 (2015: 37), Österreich mit 34 (2015: 13) und China mit 32 (2015: 16). Damit verdoppelte sich 2016 die Zahl der Investitionsprojekte aus China. Die attraktivsten Branchen für ausländische Investoren waren dabei der Dienstleistungssektor etwa mit Ingenieurbüros, Finanz- oder Forschungsdienstleistungen (103), die Informations- und Telekommunikationstechnologie (70) und der Maschinenbau (52).

Know-How-Abfluss nach China

Einer im Januar veröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zufolge hat speziell das Engagement chinesischer Investoren in Deutschland seit 2010 stark zugenommen. Insgesamt 193 deutsche Unternehmen seien seitdem von chinesischen Investoren übernommen worden. Schwerpunkte sind Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Dort wurden der Studie zufolge zwischen 2010 und 2017 jeweils 44 Übernahmen und Beteiligungen durch chinesische Investoren registriert. Die Befürchtung, dass wichtiges Know-how aus Deutschland abfließen könne, „ist nicht ganz von der Hand zu weisen, weil die chinesische Regierung mit ihrem Programm ,Made in China 2025‘ massiv in die Modernisierung der chinesischen Industrie investiert“, heißt es. Investiert werde „dort, wo die Patentanmeldungsintensität hoch ist“, so Studienautor Christian Rusche. Im Südwesten hätten viele innovative Unternehmen ihren Sitz. Zudem würden hier besonders viele Patente angemeldet.

