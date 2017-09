Waiblingen Stihl baut die digitale Motorsäge

Der Kettensägen-Spezialist aus Waiblingen bei Stuttgart setzt in Zukunft verstärkt auf vernetzte Technologien bei der Waldarbeit. Mehr Modelle sollen elektrisch werden.

Der schwäbische Kettensägen-Weltmarktführer Stihl treibt die Digitalisierung seines Kerngeschäfts voran und baut eine voll vernetzte Kettensäge. Wie eine mit dem Vorgang vertraute Person unserer Zeitung sagte, habe das Projekt den Status der Vorentwicklung überschritten und solle auch gebaut werden. Ein Stihl-Sprecher wollte sich auf Nachfrage mit Verweis auf kommende Veröffentlichungen nicht zu dem Thema äußern.

Nach Informationen unserer Zeitung soll die neue Kettensägengeneration im Profi-Segment angesiedelt werden und beispielsweise fähig sein, mittels Sensoren Daten zu erfassen und auf zentrale Stihl-Server zu senden. Dort werden die Informationen in Echtzeit ausgewertet und Rückschlüsse auf den Betriebszustand, etwa Verschleiß, einzelner Bauteile gezogen. So soll es möglich sein, den Verschleiß und Ausfallwahrscheinlichkeiten von Sägen vorherzusagen. Dies wiederum soll Verfügbarkeitszeiten erhöhen und damit für Kunden wie Waldbesitzer Kosten sparen. Durch die Nutzung von GPS-Daten könnte es auch möglich werden, Waldarbeiter gezielt zum nächsten zu fällenden Baum zu steuern und so die Effizienz im Waldbau zu erhöhen. "Waldarbeit 2.0 käme damit in die Nähe der Just-in-Time-Logistik im Automobilbau", heißt es in einer Veröffentlichung zum Thema, die unserer Zeitung vorliegt. Ziel ist es, auch weitere Produkte im Heimwerker-Segment mit entsprechenden Technologien auszurüsten. Das Stichwort ist hier "Guided Gardening", also die Vereinfachung von Gartenarbeit durch intelligente Software.

Die neuen, digitalen Produkte sollen in eine Plattform eingebettet werden, über die eine Vielzahl an Zusatzfunktionen möglich sind. So sind beispielsweise auch Apps für Handwerker zur Unternehmenssteuerung angedacht. Dazu hat sich Stihl nach Informationen unserer Zeitung an Start-Ups beteiligt, beispielsweise an der Stuttgarter Firma Freiraum. In einer Sitzung im April, auf der auch Mitglieder der Gründerfamilie anwesend waren, soll die Entscheidung gefallen sein, das Digitalgeschäft stark auszuweiten.

Im Hintergrund der Entscheidung liegt die Erkenntnis, dass das Kerngeschäft – der Verkauf von Motor-Kettensägen in Zukunft rückläufig ist und von anderen Geschäftsmodellen ergänzt werden muss, heißt es von informierter Seite. Neben der Digitaloffensive gehöre dazu auch die stärkere Produktion von Elektro-Sägen.

Stihl wurde 1926 gegründet erzielte 2016 mit 14 920 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,46 Milliarden Euro.