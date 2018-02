vor 5 Stunden Walther Rosenberger Exklusiv Konstanz Steigende E-Mobilität erfordert eine eigene europäische Akkufertigung

Als die Saudis Anfang der 1970er Jahre Europa den Ölhahn zudrehten, standen in Deutschland die Räder still. Und welche Risiken gibt es bei E-Autos? Eine eigene Akkufertigung muss in Europa her. Der Rückstand auf Asien ist groß, meint Walther Rosenberger.