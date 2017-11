Friedrichshafen Stadt will 18 Prozent: Streit um Dividenden-Erhöhung belastet Verhältnis zwischen Friedrichshafen und ZF

Wackelt der Stuhl von Stefan Sommer? Das Verhältnis zwischen dem Vorstandschef des Automobilzulieferers ZF und dem Häfler OB Andreas Brand als Zeppelin-Stiftungsvorsitzenden gilt als zerrüttet. Dafür sorgen unter anderem die Pläne der von Friedrichshafen verwalteten Zeppelin-Stiftung, die bisherige Dividende der beteiligten Unternehmen auf 18 Prozent des Gewinns zu erhöhen.

Beim Friedrichshafener Automoblizulieferer ZF brodelt hinter den Kulissen ein Streit zwischen dem Management und dem Eigner – der von der Stadt Friedrichshafen kontrollierten Zeppelin-Stiftung. Medienberichten zufolge halten Mitglieder des ZF-Aufsichtsrates eine Ablösung von Vorstandschef Stefan Sommer für möglich, zu tief sei mittlerweile das Zerwürfnis zwischen Sommer und dem Friedrichhafener OB und Zeppelin-Stiftungsvorsitzenden Andreas Brand.

Es geht dabei nicht nur um die Frage, ob der Automobilzulieferer mehr Dividende an die Zeppelin-Stiftung überweisen soll, sondern auch um eine geplatzte Übernahme des belgisch-amerikanischen Bremsenherstellers Wabco durch ZF. Insgesamt zwei Mal soll der Aufsichtsrat gegen die Pläne der Geschäftsführung gestimmt und ZF-Chef Sommer so desavouiert haben.

Auch die neuen Pläne der von Friedrichshafen verwalteten Zeppelin-Stiftung, die bisherige Dividende der drei Stiftungsunternehmen ZF AG, Zeppelin GmbH und Luftschiffbau Zeppelin GmbH auf 18 Prozent des Gewinns nach Steuern zu erhöhen, sorgt bei ZF für wenig Begeisterung. ZF müsste statt bisher rund 50 Millionen Euro jährlich für 2016 rund 145 Millionen Euro überweisen. Offiziell hält sich Vorstandschef Stefan Sommer zurück. Aus der Pressestelle des Unternehmens heißt es, „dass wir uns zur Dividendenerwartung unseres Gesellschafters nicht äußern werden. Das haben wir auch in der Vergangenheit nicht getan.“

Friedrichshafens Oberbürgermeister Brand dagegen sprach am Montag Klartext. „Die Unternehmen sind robust und erfolgreich. Ich habe ein großes Interesse daran, dass es ihnen gut geht“, so Brand. Dennoch habe er die Pflicht, die Satzung der Zeppelin-Stiftung umzusetzen. „Die wichtigste Aufgabe ist es, das Vermögen der Stiftung zu sichern und zu erhalten“, erklärte er. Eine Steueränderung mache es möglich, Stiftungsgelder langfristig anzulegen. „Wir wollen in den nächsten zehn Jahren rund eine Milliarde Euro ansparen“, erklärte Brand vor Journalisten. Das Geld könne auch dazu genutzt werden, den Stiftungsunternehmen zu helfen, sollte dies nötig werden. Er trat zudem Spekulationen entgegen, Vorsitzender des Aufsichtsrates der ZF AG werden zu wollen. Erst vor wenigen Tagen hatte ZF-Aufsichtsratschef Giorgio Behr angekündigt, nicht für eine dritte Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Behr hatte die neue Dividenden-Regelung in einem Interview mit dem Handelsblatt kritisiert. „Eine Quote in der Höhe kann nur sein, wenn man gleichzeitig dem Unternehmen für strategische Fälle die Möglichkeit lässt, Eigenmittel zu beschaffen.“ Der Machtkampf hat wohl gerade erst begonnen.