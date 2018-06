München Staatsanwälte durchsuchen Wohnung von Audi-Chef Stadler

In den Ermittlungen gegen den Autobauer Audi wegen des Dieselskandals rückt nun der aktuelle Vorstand in den Fokus der Staatsanwälte.

Wie die Staatsanwaltschaft München am Montag mitteilte, durchsuchten Beamte die Privatwohnungen von Audi-Chef Rupert Stadler sowie einem weiteren namentlich nicht genannten Vorstandsmitglied. Beide werden demnach seit Ende Mai als Beschuldigte geführt. Wie ein Audi-Sprecher sagte, kooperiert das Unternehmen mit den Behörden. Stadler und seinem Vorstandskollegen wird Betrug sowie „mittelbare Falschbeurkundung“ vorgeworfen.

Sie sollen Dieselfahrzeuge mit manipulierter Abgasreinigung auf dem europäischen Markt verkauft haben. Die Zahl der Beschuldigten im Münchner Ermittlungsverfahren gegen Audi steigt damit auf 20. Darunter sind laut früheren Mitteilungen bereits zwei ehemalige Mitglieder des Audi-Vorstands. Audi wurde damit bereits zum vierten Mal das Ziel von Durchsuchungen.

Verkauf von hunderttausenden Motoren mit einer illegalen Abgas-Software?

In dem Ermittlungsverfahren geht es um den Verkauf von hunderttausenden Motoren mit einer illegalen Abgas-Software sowohl innerhalb Europas als auch in den USA. Auch Porsche statteten die Ermittler deswegen schon einen ungebetenen Besuch ab. Beide Marken gehören zum Volkswagen-Konzern, der im Dieselskandal an zahlreichen juristischen Fronten kämpft.

Vergangene Woche erst hatte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) den offiziellen Rückruf von 60.000 A6 und A7 wegen einer manipulierten Motorsteuerung angeordnet. Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen laufen auch gegen Mitarbeiter der Autobauer Daimler und BMW. Daimler-Chef Dieter Zetsche trifft sich am Montag wegen des Vorwurfs von Abgasmanipulationen bei der Marke Mercedes am Montag erneut mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in Berlin.