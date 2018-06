vor 1 Stunde Thomas Domjahn Hannover Sprechen, tanzen und helfen: Was moderne Roboter heute schon alles können

Bis vor wenigen Jahren kannten wir Roboter nur aus Science-Fiction-Filmen wie Star Wars, Terminator oder I, Robot. Doch immer mehr werden in Zukunft die menschlichen Maschinen in unseren Arbeitsalltag und unserer Privatleben einziehen. SÜDKURIER-Wirtschaftsredakteur Thomas Domjahn, zur Zeit auf der Computermesse Cebit in Hannover, stellt seine Lieblingsroboter vor.