vor 2 Stunden Katy Cuko Friedrichshafen Sonderzahlung für ZF-Mitarbeiter

Mitarbeiter der ZF Friedrichshafen AG dürfen sic h an allen deutschen Standorten auf eine höhere Erfolgsbeteiligung als im vergangenen Jahr freuen. Das kündigte der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, Achim Dietrich, am Donnerstag bei einer Betriebsversammlung des Konzerns am Stammsitz an.