Friedrichshafen Sonderschichten am ZF-Stammsitz

Den Führungsstreit der vergangenen Monate scheint Deutschlands drittgrößter Automobilzulieferer ZF hinter sich gelassen zu haben. Im Moment macht man sich Sorgen, wie man die vielen Aufträge abarbeitet.

Friedrichshafen – Bei ZF in Friedrichshafen brummt das Geschäft. Im Mai rechnet der Betriebsrat damit, dass bei vielen Mitarbeitern 50 Überstunden durch Sonderschichten aufs Konto kommen, obwohl eigentlich maximal 35 im Monat erlaubt sind. "Wir brauchen weiter Personal", erklärte Achim Dietrich, der zusammen mit Franz-Josef Müller den Betriebsrat am Standort Friedrichshafen leitet, der rund 9500 Beschäftigte hat. Beide erläuterten am Freitag bei erstmals zwei Betriebsversammlungen die Lage am Hauptsitz des Automobilzulieferers.

Durch eine hohe Auslastung in der Produktion bestünde derzeit eigentlich kein Bedarf, sich über die Beschäftigungs- und Standortsicherung Gedanken zu machen, die Betriebsrat und Management im September 2016 vereinbart haben. Die gilt bis 2022. Im Moment bestehe die "Herkulesaufgabe" darin, die Aufträge fristgerecht abzuarbeiten. Trotzdem gehe es für den Betriebsrat darum, mit vielen kleinen Bausteinen die Lücke zu schließen, die Großkunde MAN ab 2021 reißen wird, so Dietrich. Weil der schwedische Konzern Lkw-Getriebe dann selbst fertigt, wären 1200 Arbeitsplätze in Friedrichshafen überflüssig. Statt dessen sollen neue Produkte in den Bereichen autonomes Fahren oder E-Mobilität am Stammsitz die Lücke schließen.