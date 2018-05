Berlin Solaranlagen und Windräder: Vorfahrt für Ökostrom wackelt

Bislang durfte Ökostrom immer zuerst ins deutsche Stromnetz eingespeist werden. Das kam auch dem Häuslebauer mit Solaranlage zu Gute. Soll die Praxis nun fallen?

Der Ausbau erneuerbarer Energien könnte einen Dämpfer erhalten. Eine bislang unveröffentlichte Studie im Auftrag des Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) empfiehlt die Vorfahrt für Ökoenergie in den deutschen Stromnetzen zumindest zeitweise außer Kraft zu setzen. Bislang muss Energie aus Solar- oder Windanlagen vorrangig in die Stromnetze eingespeist werden. Ist zuviel Strom im deutschen Netz, müssen zuerst fossile Meiler oder Kernkraftwerke abgeschaltet werden, bevor auch Ökoenergieanlagen stillgelegt werden dürfen. So soll ein zügiger Ausbau der Erneuerbaren Energien und eine rasche Verdrängung von Großmeilern aus dem Strommarkt gewährleistet werden.

Deutschland verfehlt Klimaziele

Damit könnte jetzt Schluss sein. Die Studie, die dem SÜDKURIER vorliegt, empfiehlt, den geltenden Einspeisevorrang von Ökostrom nicht generell aufzugeben, aber "zu relativieren". Grund ist demnach ein besserer Kostenmanagement und die Netzsicherheit. Aus Berliner Kreisen verlautete, das BMWi habe "Sympathie" für den Vorschlag.

Andere Fachleute warnen, die sowieso schon stockende Energiewende weiter zu erschweren. Der Einspeisevorrang sei "ein Grundpfeiler der Energiewende", der nicht angesägt werden dürfe, sagte Grünen Bundeschefin Annalena Baerbock. Das Klimaziel der Bundesregierung, den CO2-Ausstoß bis 2020 um 40 Prozent zu senken, gilt schon jetzt als unrealisierbar. Eine Einschränkung der Ökostromproduktion würde den Negativtrend untermauern.