München/Paris Siemens und Alstom wollen Bahnsparten zusammenlegen

Der ICE-Hersteller Siemens und sein französischer Konkurrent Alstom wollen ihre Bahnsparten zusammenlegen

Die beiden Konzerne unterzeichneten eine Absichtserklärung über die Zusammenlegung ihrer Mobilitätsgeschäfte im Rahmen einer Fusion unter Gleichen, wie es am Dienstagabend in einer gemeinsamen Mitteilung hieß. Die Konzernzentrale soll demnach im Großraum Paris angesiedelt sein, Alstom-Chef Henri Poupart-Lafarge soll neuer Vorstandschef werden, Siemens aber 50 Prozent der Aktien des neuen Unternehmens halten. (AFP)

IG Metall sieht Zug-Fusion von Siemens und Alstom als Chance

Die IG Metall sieht den geplanten Zusammenschluss der Siemens-Zugsparte mit dem französischen Konzern Alstom als Chance. Angesichts des schärferen Wettbewerbs und des Umbruchs in der Branche müsse sich die europäische und deutsche Bahnindustrie neu aufstellen, sagte IG-Metall-Vorstandsmitglied und Siemens-Aufsichtsrat Jürgen Kerner am Dienstag. „Der Zusammenschluss von Siemens und Alstom kann ein Schritt in diese Richtung werden.“



Die Beschäftigten bräuchten allerdings Sicherheit und Perspektiven. Basis hierfür bildeten die im Rahmen der Fusionsverhandlungen getroffenen Standortgarantien von vier Jahren, der Verzicht auf Kündigungen für mindestens vier Jahre, der Erhalt der Mitbestimmung und die Absicherung der Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in Deutschland und Frankreich. „Wir erwarten vom neuen Unternehmen und dem Mehrheitseigentümer Siemens ein zukunftsweisendes Konzept für die Standorte in Europa, das diese langfristig ausrichtet und durch neue Produkte und Investitionen in eine sichere Zukunft führt“, sagte Kerner. (dpa)