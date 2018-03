Wirtschaft Sein erster großer Auftritt: Wie tickt der neue ZF-Chef Wolf-Henning Scheider?

Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt gibt sich der neue ZF-Chef Wolf-Henning Scheider kühl, ruhig und sachlich. Eine große Zukunftsvision bleibt er derweil schuldig.

Eines strahlt Wolf-Henning Scheider, der neue starke Mann bei ZF, auf jeden Fall aus: Viel Erfahrung. Der großgewachsene grauhaarige Manager mit der randlosen Brille war vor seiner Beförderung zum ZF-Chef lange Jahre bei den Autozulieferern Bosch und Mahle und kennt daher Stiftungsunternehmen wie seine eigene Westentasche. Auch wie die Branche tickt, muss dem 55-jährigen Saarländer niemand mehr erklären.

"Ich bin gerade beim Speed Learning", sagte Scheider am Vorabend der Bilanzpressekonferenz bei seinem ersten großen Auftritt vor Journalisten, um zum Ausdruck zu bringen, dass er gerade dabei sei, die Feinheiten der ZF-Unternehmenskultur kennen zu lernen. Seit gut sechs Wochen ist Scheider im Amt. Und die wichtigsten Deutschland-Standorte von ZF außerhalb von Friedrichshafen, sei es Saarbrücken, wo vor allem Automatikgetriebe produziert werden, oder Schweinfurt, dem Sitz der Sparte Elektromobilität, hat Scheider bereits in seinen ersten Arbeitswochen besichtigt. Nun stehen für ihn die ersten Reisen in die zahlreichen Auslandsstandorte von ZF an.

Scheider setzt auf Anzug und Krawatte

Einblicke in sein Gefühlsleben gestattet der studierte Betriebswirt nicht. Sein Auftritt ist kühl, ruhig und sachlich. Flapsige Sprüche und großspurige Ankündigungen sind sein Ding nicht; neudeutsch würde man wohl von Un­der­state­ment sprechen. Scheider ist kein Manager, der auf Pressekonferenzen den humorvoll-dynamischen Alleinunterhalter gibt, wie es Daimler-Chef Dieter Zetsche oder SAP-Chef Bill McDermott bisweilen tun.

Während sich sein Vorgänger Stefan Sommer zuletzt öfter ohne Krawatte gezeigt hatte, um seine Nähe zur kleidungstechnisch lockeren Start-up-Kultur zu demonstrieren, setzt Scheider nach wie vor auf den klassisch-konservativen Manager-Stil mit Anzug Krawatte.

Zugeknöpft gibt sich Scheider auch bei der Frage, wie der Kontakt mit ZF zustande kam und was seine persönlichen Beweggründe für den Wechsel waren. "Ich schaue nur nach vorne", begründete er seine Zurückhaltung.

Ein Fan von schnellen Autos

Ein bisschen plaudert Scheider dann aber doch noch aus dem Nähkästchen. So habe er mittlerweile eine Wohnung in Friedrichshafen gefunden und freue sich, dass er als Skifahrer nun näher an den Alpen sei. Das Segeln und das Wandern zähle ebenfalls zu seinen Hobbies, so dass er am Bodensee gut aufgehoben sei. Auch einen kurzen einen Einblick in seine private Garage, wo unter anderem neben schnellen Flitzern auch ein Oldtimer stehe, ließ Scheider zu.

Auf Fragen nach seiner Zukunftsvision für ZF antwortet Scheider allerdings überraschend schmallippig. Scheider verweist auf die Vision Zero (das Ziel, die Anzahl der Unfälle auf null zu reduzieren) und auf die Vision see, think und act (sehen, denken und handeln – das Ziel, dass autonom fahrende Autos all diese Funktionen selbständig ausführen können). Davon, auf Augenhöhe mit Bosch oder Conti zu sein, ist keine Rede. Auch die hippen Manager-Anglizismen aus dem Silicon Valley wie "Agilität" oder "disruptiver Wandel" hört man kaum aus seinem Mund. Scheider scheint eher für Kontinuität, Solidität und Effizienz zu stehen.

Wolf-Henning Scheider beim Pressegespräch im Video:

Video: Mommsen