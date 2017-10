Pfullendorf Schwarzer Tag für Alno: 400 Mitarbeiter freigestellt

Der Küchenhersteller Alno stellt den Großteil seiner Mitarbeiter frei. Insolvenzverwalter Hörmann kann die Angestellten nicht mehr bezahlen. Der Sozialplan soll noch im Oktober ausgehandelt werden.

Von einem "bitteren Tag für Pfullendorf" sprach Insolvenzverwalter Martin Hörmann, als er am Montagmorgen am Alno-Stammsitz Pfullendorf den 550 verbliebenen Beschäftigten verkündete, dass 400 von ihnen freigestellt werden. Bis auf ein Kernteam für den Investoreprozess und insolvenzspezifische Aufgaben und die Auszubildenden sind alle Mitarbeiter ab dem heutigen Dienstag freigestellt. In seinen Hochzeiten in den 90er Jahren beschäftigte der Küchenmöbelhersteller, der in diesem Jahr sein 90-jähriges Bestehen feiert, im Linzgau rund 2300 Mitarbeiter.

Die Agentur für Arbeit richtet heute im Unternehmen mehrere Beratungsstände ein, an denen sich die Mitarbeiter arbeitslos melden können. Kurzfristig werde man mit dem Betriebsrat Gespräche über einen Sozialplan und Interessenausgleich aufnehmen, die noch im Oktober abgeschlossen sein sollen. Mehrfach betonte der Insolvenzverwalter, dass die Freistellung keine Kündigung bedeute. "Wir können keine Löhne und Gehälter mehr zahlen", nannte er im SÜDKURIER-Gespräch den alles entscheidenden Grund für die dramatische Maßnahme, auch weil eine erhoffte Brückenfinanzierung am Wochenende scheiterte.

Kampf um Investor geht weiter

"Wir werden weiter um einen Investor kämpfen", ergänzte Hörmann, dass man immer noch Gespräche mit ernst zunehmenden Interessenten für Alno führe, die sich in der entscheidenden Phase befänden. Um welche Investoren es sich handelt und wie lange noch Zeit für Verhandlungen ist, wollte Hörmann nicht sagen, aber klar sei, dass man irgendwann eine Entscheidung treffen und möglicherweise offen und ehrlich erklären müsse, dass es keine Lösung gebe.

Den Hauptgrund für den sich dramatisch beschleunigenden Niedergang von Alno sieht der Jurist in den "Fehlern der Vergangenheit", genauer gesagt in der seit Jahresbeginn großen Zahl an fehlerhaft ausgelieferten Küchen, durch die das Vertrauen des Marktes verloren ging. Man werde die Entscheidungen der Vergangenheit wegen möglicher Regressansprüche juristisch aufarbeiten, kündigte Hörmann an, was für die aktuelle Situation aber keine Rolle spiele.

Betriebsrätin: "Es ist furchtbar"

Die Stimmung bei der gestrigen Betriebsversammlung war nach Angaben der Betriebsratsvorsitzenden Waltraud Klaiber sehr bedrückend. "Es ist furchtbar", bestätigt sie, dass bis zuletzt versucht wurde, neue Geldgeber zu finden. Sie bestätigte, dass Betriebsrat und IG Metall noch diese Woche Gespräche wegen des Sozialplans aufnehmen werden, wobei der Insolvenzverwalter diese Verhandlungen bis Monatsende abschließen will. "Das ist eine große Sauerei, das haben wir nicht verdient", nennt Klaiber die Managementfehler der Vergangenheit als alles entscheidenden Grund für den Niedergang.

"Das war absehbar und die Freistellung unabwendbar", erklärte ein langjährig Beschäftigter. Man habe in den vergangenen Wochen tatenlos in den Büros und Werkhallen herumgesessen. Mit fünf Kollegen genehmigte er sich ein Frustbier, wobei er und zwei weitere jüngere Beschäftigte schon einen neuen Arbeitsplatz haben, während die anderen drei älteren Kollegen, nicht wissen, ob sie wieder einen Job finden. Nach ihren Angaben haben in den vergangenen Wochen rund 15 Prozent der Mitarbeiter gekündigt. Sie selbst befinden sich in der kuriosen Situation, dass Insolvenzverwalter Hörmann erklärte, dass er in den nächsten drei Monaten keine fristlose Kündigung annimmt.

"Das heißt, dass der Staat, sprich die Agentur für Arbeit, mir drei Monate Geld zahlt, auch wenn ich morgen irgendwo anfangen könnte", erklärt ein Betroffener. Für Hörmann ist hingegen entscheidend, dass ein möglicher Investor schnellstmöglich die seit Wochen ruhende Produktion wieder aufnehmen kann und dazu benötige er eine Belegschaft.

Bürgermeister Kugler reagiert schockiert

"Ich bin absolut schockiert", entfuhr es Bürgermeister Thomas Kugler angesichts der Katastrophenmeldung. In den vergangenen Wochen habe es bezüglich des Investorenprozesses durchaus positive Signale gegeben und deshalb habe er der gestrigen Mitarbeiterversammlung recht zuversichtlich entgegen gesehen. "Diese Nachricht ist ein richtiger Schlag in die Magengrube", verhehlt der Rathauschef seine Enttäuschung und die Sorge um das Schicksal der vielen hundert Betroffenen nicht.

Am Aktienmarkt kam die Freistellung der Alno-Mitarbeiter offenbar besser an. Gestern stieg die Alno-Aktie immerhin auf sechs Cent. In der Vorwoche war sie noch auf einen Tiefpunkt von vier Cent gefallen. Doch für alle Beteiligten ist das nur ein schwacher Trost.

Mit dem Börsengang begann der Abstieg

Alno kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. In den letzten Jahren ging es vorallem in eine Richtung: abwärts.