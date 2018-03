Nagold/Meßstätten Schlagabtausch unter Möbelbauern im Südwesten

Die Übernahme des Edel-Möbelbauers Rolf Benz durch den chinesischen Konkurrenten Jason Furniture sorgt für böses Blut bei baden-württembergischen Familienunternehmen.

Nagold/Meßstetten – Die Übernahme des baden-württembergischen Sofa-Herstellers Rolf Benz durch den chinesischen Investor Jason Furniture sorgt für Zoff in der heimischen Möbelbranche. In einem offenen Brief wirft der Chef des Rolf-Benz-Konkurrenten Interstuhl, Joachim Link, den Verantwortlichen des Verkaufs fehlendes "Verantwortungsbewusstsein" vor und warnt vor "massivem Abbau von Arbeitsplätzen" im Land.

Adressat der Kritik ist die Industriellenfamilie Hüls, zu deren Hülsta-Werken auch die im Schwarzwald ansässige Firma Rolf Benz gehört. Am Freitag war bekannt geworden, dass Hülsta seine Nobel-Marke Rolf Benz nach China verkauft. Nach Branchenangaben beträgt der Kaufpreis "zwischen 40 und 50 Millionen Euro". Offizielle Angaben gibt es nicht. Klar ist, dass sich auch das in Meßstetten ansässige Unternehmen Interstuhl Chancen ausgerechnet hat, Rolf Benz zu übernehmen. Das eigene Angebot habe "eher über dem der Chinesen gelegen", sagte Firmen-Chef Link unserer Zeitung. Dass einem ausländischen Investor, der industriepolitische Interessen verfolge, der Vorzug gegeben worden sei, sei für ihn unverständlich.

Die Möbel-Unternehmerfamilien Link und Hüls kennen sich seit Jahren und haben auch schon kooperiert. Bislang sei das Verhältnis nach außen hin ungetrübt gewesen, heißt es aus der Branche. Umso verwunderlicher ist die Vehemenz, mit der Möbel-Mäzen Link nun den Familienstamm Hüls angeht. Er sei fest davon überzeugt, dass sich der Verkauf nach China negativ auf "die Firma Rolf Benz, auf Süddeutschland und die Möbelbranche insgesamt" auswirke, schreibt Link in seinem Brief. Die Chinesen würden nun "in China produzierte Möbel in Deutschland und Europa platzieren und damit Marktanteile von lokalen Herstellern übernehmen". Dies schade der angeschlagenen Möbelbranche "immens", schreibt der Meßstättener.

Baden-Württemberg ist neben Ostwestfalen eines der Zentren der Möbelindustrie in Deutschland. Diese leidet insbesondere unter Konzentrationsprozessen im Möbelhandel. Möbelhäuser wie XXXLutz, Höffner oder Segmüller gewinnen immer mehr Einfluss und setzen gegenüber den Möbelbauern hohe Rabatte durch. Die "Einkaufsbündelung" drücke die Preise für die Möbelhersteller "immer stärker", sagt Thomas Grothkopp, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands BVDM. Die Übernahme von Rolf Benz sieht er alles andere als "entspannt". Es bestehe die Gefahr, dass sich der sehr harte Preiswettbewerb weiter verschärfe.

Aber auch jenseits der Möbelbranche könnte sich der Fall zum Politikum entwickeln. Mit steigender Taktzahl haben sich asiatische Investoren in den vergangenen Jahren in deutsche Firmen eingekauft. Maschinenbauer wie Putzmeister, Schwing, Krauss-Maffei, Manz, Kuka und Autozulieferer wie Kiekert und Koki sind längst ganz oder teilweise in chinesischer Hand. Auch Daimler hat seit kurzem einen Großaktionär aus dem Reich der Mitte.