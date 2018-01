Rapperswil/Pfullendorf Sanitär-Spezialist Geberit beklagt Fachkräftemangel im deutschen Handwerk

Weil es zu wenige gut ausgebildete Fachkräfte im Handwerk gibt, bleibt das Wachstum von Geberit hinter den Möglichkeiten zurück, sagt Geberit-Chef Christian Buhl.

Zu wenige und mangelhaft ausgebildete Handwerker haben das Wachstum des Sanitärspezialisten Geberit in Deutschland im vergangenen Geschäftsjahr ausgebremst. "Auf dem deutschen Markt fehlen in zunehmendem Maße Sanitärfachkräfte, was für uns wachstumshemmend wirkt", sagte Christian Buhl, Vorsitzender der Konzernleitung des Schweizer Unternehmens, im Gespräch mit unserer Zeitung. In Deutschland warteten Kunden bei Reperaturen im Sanitärbereich mittlerweile knapp elf Wochen von der Auftragserteilung bis zur -erstellung. "Das wirkt sich natürlich auch auf uns aus", sagte Buhl. Dabei gehe es nicht nur um die reine Anzahl der verfügbaren Fachkräfte, sondern auch um deren Ausbildungsniveau. "Die Qualifikation der Handwerker stimmt oft nicht", sagte der Geberit-Chef. Je höher das geforderte Ausbildungsniveau, desto geringer sei deren Verfügbarkeit.

Im vergangenen Geschäftsjahr war der europäische Marktführer für Sanitärausstattungen gemessen am Umsatz in Deutschland nur um 0,7 Prozent gewachsen. Aktuell erwirtschaftet das Schweizer Unternehmen in Deutschland knapp ein Drittel seines Gruppen-Umsatzes, etwa mit Spülkästen, Duschen oder Badarmaturen.

Der Gesamtumsatz von Geberit betrug 2017 gut 2,9 Milliarden Schweizer Franken (2,47 Milliarden Euro), wie Geberit am Donnerstag mitteilte. Das entspricht einem Wachstum von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Gewinnspanne gemessen am Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) betrug 28 Prozent. Zum Konzerngewinn äußerte sich das Unternehmen nicht. Detaillierte Zahlen stellen die Schweizer am 13. März vor.

Mehr Mitarbeiter in Pfullendorf

Die Mitarbeiterzahlen konnte Geberit 2017 nicht steigern. Zum Jahresende waren nach Aussagen Buhls sogar weniger Mitarbeiter an Bord, was aber maßgeblich auf den Verkauf zweier Werke in Frankreich zur Jahresmitte zurückging. Dort wurden Keramiken hergestellt. Der Verkauf wirkte sich ebenso dämpfend auf den Halbjahresgewinn und -umsatz aus – ein Effekt der aber durch ein besonders starkes viertes Quartal 2017, das mit einem fast elf-prozentigen Wachstum aufwartete, wieder wettgemacht werden konnte. Zum Jahresende beschäftigte Geberit in rund 50 Ländern 12 000 Menschen.

Der bedeutendste Produktionsstandort der Schweizer ist Pfullendorf, nahe Ravensburg. Dort arbeiten aktuell rund 1600 Beschäftigte, Tendenz "leicht steigend", wie es von Geberit heißt. Das Werk werde weiter ausgebaut, sagte Buhl. 2017 wurde der Logistik-Bereich erweitert, aktuell werden die Produktionskapazitäten hochgefahren, insbesondere für die Spühlkästenfertigung. Das Werk liefert Waren auch für die boomenden Auslandsmärkte.