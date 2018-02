Paris Rosskur für die Staatsbahn SNCF in Frankreich

Frankreich will die hoch verschuldete SNCF reformieren. Präsident Emmanuel Macron plant Einsparungen - Widerstand gegen Kürzungen von Betriebsrenten.

Sie gehören zu der Bevölkerungsgruppe, die eine Regierung höchst ungern gegen sich aufbringt: die Eisenbahner mit der Macht, den Zugverkehr im Land lahm zu legen. Dennoch geht Frankreich nun eine Reform der Staatsbahn SNCF an, die viel Konfliktpotenzial in sich birgt. Nicht nur stieg der Schuldenberg in 20 Jahren von 20 auf 50 Milliarden Euro an, nerven Pannen die Gäste und liegen die Betriebskosten einem Regierungsbericht zufolge 30 Prozent über denen in Nachbarländern. Auch stehen Investitionen in das veraltete Schienennetz und Modernisierungsmaßnahmen an, um künftig der Konkurrenz infolge der Öffnung des Bahnverkehrs gewachsen zu sein, die die EU vorschreibt.

Die aktuelle Situation sei „alarmierend, um nicht zu sagen unhaltbar“, sagte Premierminister Édouard Philippe: „Die Franzosen, ob sie den Zug nehmen oder nicht, müssen immer mehr für einen öffentlichen Dienst bezahlen, der immer weniger gut funktioniert.“ Zu den umstrittensten Plänen gehört die Umwandlung der SNCF in eine Aktiengesellschaft mit öffentlichem Kapital und die Abschaffung des beamtenähnlichen Sonderstatus, der der Belegschaft eine Beschäftigungsgarantie, automatische Gehaltserhöhungen und rund 50 Urlaubstage pro Jahr zusichert. Für alle neu Angestellten der SNCF gelten künftig dieselben Arbeitsbedingungen wie für alle Franzosen, sagte Philippe. Bislang profitieren 92 Prozent der 150 000 Mitarbeiter von dem Status.

Heikel ist auch das Thema Spezialrente. Sie erlaubt Lokführern mit 52 Jahren und Mitarbeitern mit einer sitzenden Tätigkeit mit 57 in Pension zu gehen, während das reguläre Renteneintrittsalter bei 62 Jahren liegt. Diese Regelung geht auf Zeiten zurück, als die Arbeit bei der Eisenbahn deutlich härtere physische Anstrengungen mit sich brachte. „Ich kann nicht auf der einen Seite Landwirte haben, die gar keine Rente bekommen und auf der anderen den Eisenbahner-Status nicht ändern“, sagte Präsident Macron. Er sei selbst der Enkel eines Eisenbahnmitarbeiters: „Sie haben heute nicht denselben Rhythmus wie mein Großvater.“

An die Rentenprivilegien geht es allerdings erst später im Zuge einer Reform, bei der Macron die diversen Rentenkassen zusammenlegen will. Das haben in der Vergangenheit schon mehrere Regierungen versucht – die jeweils scheiterten. 1995 erlebte Frankreich eine massive Streikwelle gegen die Reformpläne der damaligen Regierung, an deren Ende Premierminister Alain Juppé zurücktrat. Um es nicht so weit kommen zu lassen, will die Regierung ähnlich schnell vorangehen wie bei der Umsetzung der Arbeitsmarktreform im letzten Jahr – und ebenfalls zu Verordnungen greifen, anstatt das Parlament nach langwierigen Beratungen abstimmen zu lassen.

Bahn und SNCF im Vergleich

Umsatz: Beim Erlös hat die Deutsche Bahn mit gut 40 Milliarden Euro die Nase vorn. Denn die SNCF kommt nur auf 30 Milliarden Euro.

Beim Erlös hat die Deutsche Bahn mit gut 40 Milliarden Euro die Nase vorn. Denn die SNCF kommt nur auf 30 Milliarden Euro. Mitarbeiter: Die Deutsche Bahn beschäftigt in Deutschland 187 000 Mitarbeiter. Die SNCF kommt nur auf 150 000 Beschäftigte.

Die Deutsche Bahn beschäftigt in Deutschland 187 000 Mitarbeiter. Die SNCF kommt nur auf 150 000 Beschäftigte. Schnelle Strecken: Für die fast 500 Kilometer zwischen Straßburg und Paris braucht der Hochgeschwindigkeitszug TGV nur 1 Stunde und 45 Minuten. Wer von der französischen Hauptstadt in die Mittelmeer-Stadt Marseille reisen will, muss dafür nur gut drei Stunden einplanen. Auch eine Reise in die Rotwein-Metropole Bordeaux dauert nicht länger als zwei Stunden, so dass sogar einige Beschäftigte aus dem Südwesten nach Paris pendeln, was in Bordeaux für steigende Immobilienpreise sorgte. Die im Dezember neu eingeweihte ICE-Strecke München-Berlin schafft die Reise von der bayerischen Metropole in die Bundeshauptstadt mit Halt in Nürnberg, Erfurt und Halle in knapp vier Stunden. Für die Fahrt von Köln nach Frankfurt braucht der ICE nur gut eine Stunde.

Für die fast 500 Kilometer zwischen Straßburg und Paris braucht der Hochgeschwindigkeitszug TGV nur 1 Stunde und 45 Minuten. Wer von der französischen Hauptstadt in die Mittelmeer-Stadt Marseille reisen will, muss dafür nur gut drei Stunden einplanen. Auch eine Reise in die Rotwein-Metropole Bordeaux dauert nicht länger als zwei Stunden, so dass sogar einige Beschäftigte aus dem Südwesten nach Paris pendeln, was in Bordeaux für steigende Immobilienpreise sorgte. Die im Dezember neu eingeweihte ICE-Strecke München-Berlin schafft die Reise von der bayerischen Metropole in die Bundeshauptstadt mit Halt in Nürnberg, Erfurt und Halle in knapp vier Stunden. Für die Fahrt von Köln nach Frankfurt braucht der ICE nur gut eine Stunde. Service: Wer in Frankreich mit dem TGV reist, bekommt beim Fahrkartenkauf immer automatisch ohne Aufpreis eine Sitzplatzreservierung. Dieser Service kostet bei der Deutschen Bahn 4,50 Euro extra.

Thomas Domjahn

Im Video erklärt: Warum in Frankreich das Abfahrgleis erst kurz vor Abfahrt angezeigt wird: