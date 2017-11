Nürnberg Rekordtief auf dem Arbeitsmarkt

Im vergangenen Monat ist die Zahl der Arbeitslosen auf den niedrigsten Novemberstand seit 1991 zurückgegangen

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im November stärker als erwartet gesunken und erneut auf ein Rekordtief gefallen. Mit 2,368 Millionen sei die Zahl der Arbeitslosen auf den niedrigsten Novemberstand seit 1991 zurückgegangen, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg mit. Damit gab es 20 000 Jobsucher weniger als im Oktober und sogar 164 000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 5,3 Prozent. „Der Rückgang ist damit stärker ausgefallen als sonst im November üblich“, betonte BA-Vorstandsmitglied Valerie Holsboer.

Ein Grund dafür ist nach Holsboers Einschätzung die robuste Konjunktur. Darauf weise nicht nur der starke saisonbereinigte Rückgang um 18 000 Erwerbslose hin, sondern auch die steigende Zahl der Arbeitsplätze. So habe es nach Angaben des Statistischen Bundesamtes zuletzt im Oktober 44,74 Millionen Erwerbstätige gegeben, 650 000 mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der regulären Stellen mit Sozialversicherungspflicht kletterte nach BA-Hochrechnung im September auf 32,74 Millionen, 727 000 mehr als vor einem Jahr.

Ausgesprochen zufrieden mit der Arbeitsmarkt-Lage zeigte sich auch die geschäftsführende Bundesarbeitsministerin Katarina Barley (SPD). „Am Arbeitsmarkt zeigt sich keine Spur von November-Blues“, stellte sie fest. Trotzdem blieben Herausforderungen. Denn auch wenn es leicht positive Tendenzen im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit gebe, müsse der Einsatz für diese Gruppe deutlich verstärkt werden.

Erste Lichtblicke gibt es nach Einschätzung von BA-Vorstandsmitglied Raimund Becker bei der Flüchtlingsarbeitslosigkeit. Zwar galten im November noch 420 000 Flüchtlinge als arbeitssuchend; zugleich fänden aber immer mehr Asylsuchende eine Arbeit. So hätten im September 195 000 Männer und Frauen aus nichteuropäischen Asylherkunftsländern einen Job gehabt, 75 000 mehr als vor einem Jahr.

Rückgang auch im Südwesten

Auch in Baden-Württemberg ist die Zahl der Arbeitslosen im November weiter zurückgegangen. Erstmals seit 1991 sank sie auf unter 200 000 Personen und lag bei 197 733, wie die Bundesagentur für Arbeit in Stuttgart mitteilte. Das entspricht einer Quote von 3,2 Prozent. Im Oktober lag diese mit 3,3 Prozent noch leicht höher. Gegenüber dem Vorjahr sank die Arbeitslosenquote um 0,4 Prozentpunkte. Auch hier profitieren Arbeitnehmer von der steigenden Nachfrage am Markt: Im November waren 107 777 Stellen unbesetzt. Das waren 12 656 mehr als vor einem Jahr. „Der Rückgang der Arbeitslosenquote zeigt, dass zunehmend auch die Problemgruppen des Arbeitsmarktes wie Ältere und Langzeitarbeitslose am Arbeitsmarkt eine Chance haben“, betonte die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut.