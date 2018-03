Wirtschaft Ralf Wörner: Fahrzeugtechnik-Professor verteidigt den Diesel

Ralf Wörner, Professor für Fahrzeugtechnik in der Automobilwirtschaft an der Hochschule Esslingen, hält den Diesel technisch für zukunftsfähig. Warum, erklärt er im Interview mit SÜDKURIER-Wirtschaftsredakteur Thomas Domjahn.

Herr Wörner, würden Sie heute noch guten Gewissens einem Autofahrer empfehlen, einen Diesel zu kaufen?

Ein moderner Diesel, der die Euro-6-Norm erfüllt, ist ein Produkt, das auch zukünftig selbst bei Einschränkungen durch Fahrverbote die Chance bietet, das ganze Spektrum der Mobilität zu nutzen. Allerdings hat das Image des Diesels vor allem durch den VW-Abgasskandal stark gelitten. Die Rufschädigung ist nachhaltig und beeinflusst das Kaufverhalten der Kunden. Man muss aber zwischen der Rufschädigung und einer technischen Beurteilung des Dieselantriebs trennen. Der Dieselantrieb erzeugt zwar aus thermodynamischen Gründen eine hohe Rohemission von Stickoxiden. Aber durch die Abgasnachbehandlung kann die Belastung auf ein Niveau gesenkt werden, das auf dem Niveau eines alternativen Verbrennungsmotors liegt. Von daher ist der Diesel besser als sein Ruf, zumal sein technisches Nachbesserungspotenzial noch nicht ausgereizt ist.

Tun die Autohersteller genug, um die Schadstoffbelastung in den Städten zu reduzieren?

Die Politik hat zuletzt den Druck auf die Hersteller erhöht, da Abgastests nicht nur ausschließlich auf dem Prüfstand durchgeführt werden dürfen, sondern seit September 2017 auch im freien Betrieb stattfinden müssen. Insofern sind die Hersteller gezwungen, den realen Ausstoß von Abgasen zu reduzieren. Andererseits muss man auch sagen, dass die hohe Luftverschmutzung in den Großstädten nicht nur an den Autoherstellern liegt, sondern auch an Fehlern in der Stadtplanung. Die Schadstoffbelastung wird durch die Summe der Verkehrsbewegungen beeinflusst. Bei einem starken Verkehrsaufkommen kommt es auch zu einer hohen Gesamtbelastung, wenn jedes einzelne Fahrzeug für sich genommen nur wenig Schadstoffe ausstößt. Von daher ist die Stadtplanung mindestens genauso stark in der Pflicht wie die Hersteller.

Wen treffen Fahrverbote am stärksten?

Fahrverbote treffen die gesamte Population. Am stärksten sind aber einkommensschwache Gruppen betroffen, die es sich nicht leisten können, von einem alten Diesel auf ein moderneres Fahrzeug umzusteigen.

Wie lässt sich eine Stadt wie Stuttgart wieder sauber kriegen?

Stuttgart ist durch die Kessellage und die Inversionswetterlage in einer ganz besonderen Situation. Die Stadt muss den Verkehrsfluss neu organisieren. Es braucht eine Kombination aus Verkehrsberuhigungen, Verkehrsumgehungen und begrenzten Fahrverboten.

Zuletzt wurde diskutiert, den öffentlichen Nahverkehr kostenfrei zu gestalten. Ist das ein vorgezogener Aprilscherz oder ein ernst zu nehmender Vorschlag?

Der Vorschlag ist ernst zu nehmen und durchaus mehr als ein Aprilscherz. Die einzige Frage ist, durch welche Umschichtungen eine Gegenfinanzierung geschaffen werden kann. Die Querfinanzierung kann zum Beispiel durch eine Stadtmaut geschehen.

Von welchen Metropolen können Städte wie Stuttgart oder München lernen?

Paris, Mailand und Madrid wären aus meiner Sicht sicherlich Vorbilder, auch wenn sie anderen Randbedingungen unterliegen. In Paris orientieren sich die Fahrverbote nicht an einem bestimmten Antriebskonzept, sondern treffen Benziner und Diesel gleichermaßen. Zudem werden die Fahrverbote dort mit günstigen Angeboten im öffentlichen Nahverkehr gekoppelt. In Mailand gibt es eine Stadtmaut, mit der attraktive Angebote im öffentlichen Nahverkehr gegenfinanziert werden. In Madrid beziehen sich Fahrverbote nur auf lokale Zonen. Das hat den Vorteil, dass bei Luftproblemen nicht gleich ganze Städte hermetisch abgeriegelt werden müssen.