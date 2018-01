Peking Peking vertreibt seine Wanderarbeiter

Den Behörden in Chinas Hauptstadt sind die Wanderarbeiter ein Dorn im Auge. Jetzt lassen sie ganze Stadtviertel zerstören. In der Folge stehen Tausende Menschen vor dem Nichts.

Mit bloßen Händen schiebt Jue Hao einen dicken Betonbrocken zur Seite. Staub wirbelt auf. Er hält sich den Ärmel seiner Daunenjacke vor den Mund. Gemeinsam mit seiner Mutter versucht er, eine Holzplatte aus dem Schutt zu ziehen. Doch dann winkt die Mutter ab. „Zu kaputt", sagt sie. „Wir brauchen einen Tisch", sagt der 25-Jährige. Den eigenen könne er nicht mitnehmen. Er zeigt auf einen mehrstöckigen Wohnblock. Die Fassade des Hauses ist abgerissen. Im dritten Stock sind noch die Umrisse der Wohnung zu erkennen, in der Jue Hao, sein jüngerer Bruder und seine Eltern bis vor Kurzem lebten. Zwischen Glassplittern und Gerümpel ist in einer Ecke der Kühlschrank zu sehen. Alles andere versinkt im Schutt. Die Treppe ist eingestürzt, verbogene Stahlträger liegen frei. „Zu gefährlich", sagt Jue Hao. „An unsere Sachen kommen wir nicht mehr heran."

So wie Jue Hao und seine Mutter sind an diesem sonnigen, aber eisigen Winternachmittag zahlreiche Menschen auf dem Trümmerfeld und wühlen im Schutt nach brauchbaren Gegenständen. Vor zehn Tagen haben sie noch in den Häusern gewohnt. Nun ist alles zerstört. Sie sind Wanderarbeiter. Hunderttausende von ihnen mussten in den letzten Tagen miterleben, wie Bagger quasi über Nacht ihre Wohnungen und Arbeitsplätze dem Erdboden gleich machten. Und ihre Existenz.

Mehr als 20 Jahre lang hat es diese Siedlung in Daxing am Stadtrand von Peking gegeben. Die meisten vier- bis sechsstöckigen Wohnhäuser waren zwar heruntergekommen, boten den Wanderarbeitern im ansonsten teuren Peking aber noch bezahlbaren Wohnraum. Neben den Unterkünften der Wanderarbeiter ist Daxing auch bekannt für seine vielen Textilfabriken und Handwerksbetriebe. Das meiste davon ist nun auch nicht mehr da.

Hunderttausende betroffen

Abrissarbeiten gehören in Peking zum Alltag. In einer Stadt, deren Verwaltung unter einer modernen Hauptstadt den Bau von immer mehr farblosen Hochhäusern versteht, ist für Altes kein Platz. Doch was sich in diesen Wochen abspielt, hat es noch nicht gegeben. Wie Jue Hao und seiner Familie ergeht es derzeit Hunderttausenden. An mehr als 100 Orten der 23-Millionen-Metropole sind in diesen Tagen Bagger, Planierraupen und Abrisskolonnen unterwegs, berichtet die chinesischsprachige Ausgabe der Financial Times. Offiziell heißt es, die Aktion sei Teil einer „Sicherheitskampagne“. Doch das Signal, das die Pekinger Stadtführung mit dem Massenabriss aussendet, ist eindeutig: Wanderarbeiter – ihr seid hier nicht mehr erwünscht.

Auslöser für die Abrisswelle war ein Feuer am 18. November in einem Wohnblock für Wanderarbeiter im Stadtteil Daxing. 19 Menschen kamen dabei ums Leben, für chinesische Verhältnisse keine Seltenheit. Immer wieder kommt es in den dicht bebauten Wohnsiedlungen zu schweren Bränden. Tatsächlich: Viele dieser Unterkünfte erfüllen die Bauvorschriften nicht, die Feuergefahr ist groß. Verständlich, dass die Regierung dagegen vorgeht. „Doch warum ausgerechnet jetzt?“, fragt Liu Jintao. „Im tiefen Winter. Und warum so rabiat?“ Der 28-Jährige trägt Kapuzenshirt, eine grüne Bomberjacke und raucht dünne Zigaretten. Er sitzt im Keller eines gepflegten Backsteinhauses im wohlhabenden Westteil der Stadt.

Liu war bis vor Kurzem noch Kunststudent an der nahe gelegenen Universität. Sein Professor hatte den Raum angemietet, um von da aus Projekte mit Wanderarbeitern zu initiieren. Mit anderen Studenten hatte Liu die Wanderarbeiter interviewt und einen Dokumentarfilm gedreht. Sie kennen einige Vertriebene. Den Keller haben die Studenten für sie zu einer Notunterkunft hergerichtet. Gegenüber dem Sofa und einem Wohnzimmertisch steht ein frisch bezogenes Bett.

Das Problem mit dem unzureichenden Brandschutz sei seit Langem bekannt, sagt Liu. Gestört hatte das die Behörden nie. Vielmehr seien die billigen Unterkünfte lange Zeit erwünscht gewesen. „Schließlich sollte auch die Wanderarbeit billig bleiben.“ In Peking ist jeder dritte Beschäftigte Wanderarbeiter. Landesweit sind es über 280 Millionen, die ihre Dörfer verlassen haben und auf der Suche nach Arbeit in die Metropolen gezogen sind. Rechte haben sie in den Städten keine. Denn offiziell sind sie weiter in ihrer Heimat auf dem Land registriert – selbst wenn sie zum Teil seit 20 oder 30 Jahren nicht mehr dort leben. Chinas rigides Wohnortregistrierungssystem (Hukou) bindet soziale Leistungen wie Krankenversorgung, Rente oder den Schulbesuch der Kinder an den Geburtsort. Eine Ummeldung ist nur schwer möglich. In den Städten sind Wanderarbeiter quasi illegal. Darum scherte sich auch niemand um ihre Unterkünfte. Nur zu teuer sollten sie nicht sein. Sonst wären sie womöglich weggeblieben.

Einwohnerzahl soll sinken

Doch nun findet die Regierung, dass Peking zu voll ist. Rund 23 Millionen Einwohner zählt die Hauptstadt, eine Verdreifachung in den letzten 25 Jahren. Auf 20 Millionen will die Stadtregierung die Bevölkerungszahl bis 2020 drücken. Und wer soll die Stadt verlassen? Die Wanderarbeiter. „Einwohner niedriger Qualität“ nennt die Stadt Peking mittellose Menschen.

Seit Monaten schon verschwinden im Stadtgebiet die Garküchen und kleinen Geschäfte, die Pekings Straßenbild lange so menschlich gemacht haben. Die Obstverkäufer mit ihren Karren sind ebenso weg wie die Fahrradmechaniker, die einst an jeder größeren Kreuzung standen. Die Buden müssen Grünanlagen oder erweiterten Straßen weichen. „Eine harmonische Stadt“, steht auf roten Bannern geschrieben, die an den Bauzäunen hängen. Auf Plakaten in U-Bahnhöfen sind luxuriöse Apartmenthäuser und glückliche Familien der Mittelklasse abgebildet. Wanderarbeiter passen nicht ins Bild. „So funktioniert der Kommunismus in China heute“, sagt Aktivist Liu. „Glitzernde Hochhäuser, sterile Plätze, saubere Straßen – alles auf Kosten der sozial Schwachen.“

Das rabiate Vorgehen der Behörden sorgt jedoch nicht nur bei Liu für Empörung. Landesweit hagelt es Kritik. Auch das hat eine neue Qualität. Mehr als 100 Intellektuelle haben einen Protestbrief geschrieben. In einigen der betroffenen Siedlungen hat es Demonstrationen gegeben. In sozialen Medien gibt es Aufrufe, Zimmer für vertriebene Wanderarbeiter bereitzustellen. Und selbst einige der staatlich kontrollierten Zeitungen werfen die Frage auf, ob Pekings Stadtverwaltung nicht zu brutal vorgegangen ist. Selbst Premierminister Li Keqiang hat „mehr Menschlichkeit“ angemahnt.

Für Wanderarbeiter Jue Hao und seine Familie kommen die mahnenden Worte zu spät. „Alles weg“, sagt er. Bis zum chinesischen Neujahrsfest Anfang Februar wolle er versuchen, eine neue Bleibe zu finden. Viel Hoffnung hat er nicht. Bleibt er erfolglos, müsse er weiterziehen. „Das Schicksal eines Wanderarbeiters eben.“