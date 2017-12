Wien Niki stellt Flugbetrieb ab sofort ein

Die Fluggesellschaft Niki stellt ab sofort den Flugbetrieb ein.

Das teilte die Tochter der insolventen Airline Air Berlin am Mittwochabend mit. Zuvor hatte das Unternehmen einen Insolvenzantrag gestellt .

Eine Sprecherin der Berliner Zivilgerichte bestätigte am Mittwochabend den Eingang eines Eigenantrags der Niki Luftfahrt GmbH auf Insolvenz beim Amtsgericht Charlottenburg. Die Lufthansa hatte ihren Verzicht auf Niki mit den zu harten Auflagen der Wettbewerbshüter in Brüssel begründet. Das Gericht müsse nun prüfen, ob der Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zulässig sei, sagte die Gerichtssprecherin. Wann mit der Entscheidung zu rechnen sei, sei unklar. Der Insolvenzantrag sei am späten Nachmittag eingegangen.

Die Lufthansa wollte große Unternehmensteile der insolventen Air Berlin kaufen, die EU-Kommission meldete aber fortlaufend Bedenken gegen die daraus entstehende Marktmacht der deutschen Nummer eins an und forderte Zugeständnisse. Brüssel habe alle bisherigen Zugeständnisse aber als nicht ausreichend beurteilt und „klar signalisiert“, dass eine Übernahme von Niki derzeit nicht genehmigungsfähig sei, erklärte die Lufthansa. Daher werde eine Übernahme des Ferienfliegers „nicht weiterverfolgt“.

Daraufhin meldete der frühere Rennfahrer und Unternehmer Niki Lauda Interesse an der einst von ihm gegründete Fluggesellschaft an. „Ich bin interessiert und würde mich darum kümmern“, sagte Lauda der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Lauda will demnach die Airline aus der Pleite heraus übernehmen. Der nächste Schritt sei die Insolvenz von Niki, sagte Lauda. Das sei dann eine neue Situation und er stehe bereit. Lauda hatte schon zuvor im Rahmen einer Bietergemeinschaft Interesse an der Air-Berlin-Tochter signalisiert, war aber gescheitert.