Wien Niki Lauda nach Rückzug von Lufthansa an Airline Niki interessiert

Der frühere Rennfahrer und Unternehmer Niki Lauda hat nach dem Rückzug von Lufthansa Interesse an der einst von ihm gegründeten Airline Niki angemeldet.

„Ich bin interessiert und würde mich darum kümmern“, sagte Lauda der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Mittwoch. Er will demnach die Airline aus der Pleite heraus übernehmen. Der nächste Schritt sei die Insolvenz von Niki, sagte Lauda. Das sei dann eine neue Situation und er stehe bereit. Lauda hatte schon zuvor im Rahmen einer Bietergemeinschaft Interesse an der Air-Berlin-Tochter signalisiert, war aber gescheitert.

Da die Lufthansa nun die letzte verbliebene Interessentin an Niki war, droht dem österreichischen Ferienflieger die Insolvenz. Die Lufthansa hatte am Mittwochnachmittag ihren Verzicht auf Niki erklärt und dies mit den zu harten Auflagen der Wettbewerbshüter in Brüssel begründet. Lauda will sich nach eigenen Angaben nun aber allein um Niki kümmern.