Berlin Nicht nur in die Ferne schweifen: Südwesten präsentiert sich auf der ITB als absolute Genussregion

Nicht nur in die Ferne schweifen: Südwesten präsentiert sich auf der ITB als absolute Genussregion

Die Tourismus-Messe ITB lockt Reise-Fans nach Berlin. Urlaub in der Heimat liegt hier klar im Trend. Sichere Länder wie Spanien boomen ebenfalls.

Dass die Welt bunt ist, sieht man beim Betreten des Berliner Messegeländes am Funkturm auf den ersten Blick: Bunte Fahnen wehen im Wind und weisen auf die 186 Länder hin, die sich derzeit auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) – der weltgrößten Reisemesse – mit ihren Reiseangeboten präsentieren.

Mit 10 000 Ausstellern sind alle Messehallen voll ausgebucht. Die Reisebranche boomt; besonders in Deutschland, das Rekord an Rekord reiht. Das trifft auch auf die verschiedenen Regionen in Baden-Württemberg zu. Ähnlich wie Bayern präsentiert sich der Südwesten auf der Messe als Genussregion.

459 Millionen Übernachtungen bundesweit meldet das Statistische Bundesamt für das vergangene Jahr. Das ist eine Steigerung um 2,7 Prozent. Der Großteil geht auf Inlandstouristen zurück. Aber auch für ausländische Besucher wird Deutschland immer attraktiver. Allein Bayern verzeichnete im vergangenen Jahr 94 Millionen Übernachtungen. In Baden-Württemberg waren es immerhin 52 Millionen.

Doch nicht überall zeigt der Trend nach oben. Ausgerechnet Mecklenburg-Vorpommern, das in diesem Jahr als offizielles Partnerland der ITB auftritt, fuhr ein Besucherminus ein.

Die Krisen in der Welt führen indes dazu, dass sich die Tourismusbranche auf die als sicher geltenden Länder konzentriert. Länder wie Spanien mit seinen Baleareninseln, aber auch Griechenland boomen. Und auch in der Türkei ist man optimistisch. 58 von 100 Bundesbürger fuhren im vergangenen Jahr für mindestens fünf Tage weg und gaben dabei im Schnitt 1200 Euro pro Person aus.

Immer öfter versuchen die Veranstalter auch mit sanftem Tourismus zu punkten oder das Öko-Gewissen der Reisenden zu beruhigen – ein Trend, von dem besonders auch die heimischen Urlaubsregionen im vergangenen Jahr profitiert haben.

