vor 41 Minuten Thomas Domjahn Pfullendorf Neue Hoffnung? Finanzinvestor Riverrock zeigt Interesse an Küchenbauer Alno

Die Investmentgesellschaft Riverrock will die Produktion des Küchenbauers Alno wiederbeleben. Die Gesellschaft habe ein entsprechendes Angebot abgegeben, teilte ein Sprecher von Insolvenzverwalter Martin Hörmann am Donnerstag im baden-württembergischen Pfullendorf mit. Hörmann kündigt eine zeitnahe Entscheidung an.