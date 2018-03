Pfullendorf Neue Alno beginnt Serienproduktion

Die Neue Alno GmbH startet mit Küchen für 4000 bis 8000 Euro seinen Regelbetrieb. Die Nachfolgefirma der insolventen Alno AG wirbt mit kurzen Lieferzeiten.

Die Neue Alno GmbH nimmt die Serienproduktion einer neuen Küchen-Reihe mit dem Namen "Alnoactive" auf. Die Nachfolgefirma der insolventen Alno AG möchte mit der Serie Küchen "im mittleren Marktsegment" anbieten. Unternehmenssprecher Markus Gögele rechnet mit Endkundenpreisen von 4000 bis 8000 Euro. Anlaufen soll die Produktion in Pfullendorf im Laufe des Monats.

Aktuell sind in Pfullendorf rund 320 Mitarbeiter beschäftigt, wobei die Arbeitsagentur über Kurzarbeitergeld dem Großteil der Beschäftigten den Lohn bezahlt. Der Geschäftsbetrieb der Neuen Alno GmbH ist vor zwei Monaten gestartet, nachdem der Finanzinvestor Riverrock die Vermögenswerte der Alno AG erworben hatte. Nun ist die Testphase in der Produktion abgeschlossen und "Alnoactive" soll sich am Markt etablieren. Die Neue Alno wirbt damit, dass die Küchen mit drei Wochen Lieferzeit deutlich schneller verfügbar seien als die anderer Hersteller. Die ersten Küchen aus der Produktion der Neue Alno GmbH, die als Projektauftrag hergestellt wurden, sind nach Angaben des Unternehmens bereits Anfang des Monats versandt worden.

In den Produktionsstätten der Neuen Alno können täglich 4000 Küchenschränke produziert werden. Bis man dieses Volumen erreicht, dürfte es noch dauern. Die Ankündigung der Führungsriege, im ersten Quartal wieder mit der Produktion starten zu wollen, wurde aber erfüllt.