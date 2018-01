Radolfzell/Basel Nach der Bell-Übernahme: Nahrungsmittelhersteller Hügli sieht seine Position gestärkt

Die Beschäftigten von Hügli begrüßen die Übernahme durch die Bell Food Group. Beide Firmen erhoffen sich durch den Zusammenschluss neue Wachstums-Chancen.

Die geplante Übernahme von Hügli durch die Schweizer Bell Food Group ist bei den Arbeitnehmern weitgehend positiv aufgenommen worden. "Wir hoffen, dass wir durch die Übernahme unser Auftragsvolumen steigern können", sagte Sandra Straub, stellvertretende Vorsitzende des Hügli-Betriebsrats in Radolfzell, wo Hügli 600 Mitarbeiter beschäftigt. Zwar habe es nach der Bekanntgabe des Übernahmeangebots durch Bell zunächst Jobängste und Unsicherheiten in der Belegschaft gegeben, doch das Hügli-Management habe den Beschäftigten diese Ängste nehmen können. "Die beiden Unternehmen passen zusammen", glaubt Sandra Straub. Auch die zuständige Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) äußerte sich optimistisch. "Es wird keine Synergieeffekte geben, die Arbeitsplätze gefährden", sagte Claus-Peter Wolf von der NGG Baden-Württemberg-Süd.

Hügli soll Bell neue Würze geben

Die Bell Food Group legt für Hügli 443,8 Millionen Schweizer Franken (375 Millionen Euro) auf den Tisch und möchte bis Mai alle im Umlauf befindlich Hügli-Aktien zu einem Preis von 915 Franken (775 Euro) pro Aktie aufkaufen. Der Fleischkonzern aus Basel möchte sich so dank der Hügli-Kompetenz für Suppen, Soßen und Gewürze breiter aufstellen. Bereits zuvor hatte Bell mit Eisberg (frische Salate) und Hilcona (Fertiggerichte wie Pizza oder Pasta) zwei größere Zukäufe gestemmt.

Hügli plant, durch den neuen Eigentümer mehr Schwung aufnehmen zu können. Ein Stellenabbau sei nicht geplant. „Wir erhoffen uns durch die Übernahme höhere Umsätze. Deshalb wird Hügli in Zukunft eher mehr als weniger Mitarbeiter brauchen“, sagte Hügli-Sprecher Andreas Seibold. Große Einschnitte oder Strategieschwenks seien bei Hügli nicht zu erwarten. „Dass wir künftig nicht mehr an der Börse notiert sein werden, wird unseren Produktionsalltag nicht verändern“, so Seibold.

"Keinen Bedarf, etwas Großes bei Hügli zu ändern"

Diese Einschätzung bestätigt Bell-Sprecher Davide Elia. "Wir sehen keinen Bedarf, etwas Großes bei Hügli zu ändern", sagte er. Hügli sei bereits sehr schlank aufgestellt. Einzig im IT-Bereich könnte es zu einer konzernübergreifenden Lösung kommen. Weitere Übernahmen plane Bell derzeit nicht. Zunächst gehe es darum, die Zukäufe wie Hügli zu integrieren.

Die Hügli-Übernahme folgt einem Branchentrend im Nahrungsmittelsektor. Da der Gesamtmarkt stagniert, kommt es zu immer mehr Zusammenschlüssen und Abspaltungen. Vor einem Jahr hatte Kraft Heinz ein Übernahmeangebot für Unilever auf den Tisch gelegt, was der britisch-niederländische Konzern allerdings ablehnte. Der Branchenriese Nestlé trennte sich zuletzt von seiner Schokoriegelmarke Violet Crumble und sucht noch nach einem Käufer für das US-Süßwarengeschäft. "In der Nahrungsmittelbranche herrscht ein Verdrängungswettbewerb", erklärte Claus-Peter Wolf. "Um die immer anspruchsvoller werdenden Konsumentenwünsche zu befriedigen, braucht man eine gewisse Größe", sagte Bell-Sprecher Elia.