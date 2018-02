vor 5 Stunden Thomas Domjahn Exklusiv Wirtschaft Nach dem Aktiencrash: Lohnt sich sich jetzt einzusteigen?

Die Nervosität an den Börsen in New York und Frankfurt ist übertrieben. Warum es sich auch bei steigenden Zinsen für Privatanleger lohnt, in Aktien zu investieren, erklärt Thomas Domjahn in seinem Leitartikel.