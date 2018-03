Wirtschaft Nach US-Ankündigung von Strafzöllen: Droht uns jetzt ein Handelskrieg?

Der Handelsstreit zwischen den USA und dem Rest der Welt wird immer heftiger: Die großen Wirtschaftsmächte haben mit deutlichen Drohungen auf die US-Ankündigung von flächendeckenden Strafzöllen auf Stahl und Aluminium reagiert.

Europa, aber auch Kanada, Brasilien, Mexiko sowie China kündigten drastische Gegenmaßnahmen an und mahnten Washington zur Zurückhaltung. Die EU-Kommission könnte bereits am kommenden Mittwoch Vergeltungsmaßnahmen einleiten. Trump verteidigte sein Vorgehen und zeigte sich von der Aussicht eines „Handelskriegs“ unbeeindruckt.

Wenn ein Land viele Milliarden Dollar im Handel mit praktisch jedem Land verliere, mit dem es Geschäfte macht, „dann sind Handelskriege gut – und einfach zu gewinnen“, schrieb Trump auf Twitter: „Beispiel: Wenn wir ein 100-Milliarden-Dollar-Defizit mit einem Land haben und sie das ausnutzen, handeln wir nicht mehr – und machen einen Riesengewinn. Es ist so einfach!“ Der US-Präsident legte sogar noch nach: Er wolle künftig auch auf andere Produkte Einfuhrzölle oder Grenzsteuern erheben, wenn dies andere Länder auch für US-Produkte tun. „800 Milliarden Dollar Handelsdefizit – wir haben keine Wahl“, schrieb Trump auf Twitter: „Wir werden bald mit wechselseitigen Steuern beginnen.“

Mit der Ankündigung von Strafzöllen auf alle Stahlimporte in Höhe von 25 Prozent will Trump die heimische Industrie abschirmen. Auf Aluminium-Einfuhren sollen zehn Prozent erhoben werden. Damit werden Importe in die USA teurer. Der Stahlmarkt weltweit leidet unter Überkapazitäten und Preisverfall. Hauptverursacher ist China.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisierte die US-Pläne. „Die Bundesregierung lehnt solche Zölle ab“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Ein „Handelskrieg“ könne „in überhaupt niemandes Interesse sein“, auch nicht in dem der US-Wirtschaft. In einem Telefonat mit Trump habe sie jedoch mit ihm nicht darüber reden können, weil sie erst kurz danach von den Zollplänen erfahren habe. BDI-Präsident Dieter Kempf warnte, Trump riskiere „weltweite Handelskonflikte und eine Spirale des Protektionismus, die am Ende auch amerikanische Jobs kosten werden“.

Der weltgrößte Stahlproduzent China forderte die USA zur Zurückhaltung bei der Nutzung von Instrumenten des Handelsschutzes auf und mahnte Washington, sich an Handelsregeln zu halten. „Würden alle Länder dem Beispiel der Vereinigten Staaten folgen, hätte dies schwerwiegende Auswirkungen auf den Handel“, sagte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker drohte: „Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie unsere Industrie durch unfaire Maßnahmen getroffen wird, die Tausende europäische Arbeitsplätze gefährden.“ Er zweifelte die US-Begründung an, die Zölle dienten der nationalen Sicherheit. Aus Sicht der deutschen Wirtschaftsvereinigung Stahl verstößt der Schritt eindeutig gegen Regeln der Welthandelsorganisation WTO. Der US-Nachbar Kanada kündigte ebenfalls Gegenmaßnahmen an. Außenministerin Chrystia Freeland bezeichnete die Ankündigung Trumps als „absolut inakzeptabel“. Auch Brasilien schließt "Maßnahmen auf multilateraler oder bilateraler Ebene" nicht aus. Brasilien gehört neben Kanada und Mexiko zu den wichtigsten Stahllieferanten der USA.

Was die Strafzölle für deutsche Unternehmen, Verbraucher und Aktionäre bedeuten

Wie stark könnte die deutsche Wirtschaft von den US-Maßnahmen betroffen sein? Die USA sind der größte Einzelmarkt für Produkte „Made in Germany“. Im vergangenen Jahr wurden Waren im Wert von 111,5 Milliarden Euro dorthin exportiert. Vor allem Autos, Maschinen und pharmazeutische Produkte aus deutscher Herstellung sind in den Vereinigten Staaten gefragt. Eisen und Stahl liegen mit einem Export-Wert von gut 1 Milliarde Euro im unteren Teil der Rangliste. Was bedeutet der drohende Handelskrieg für Verbraucher? Er könnte deutlich spürbare Folgen haben, bis in die Regale der Supermärkte. Wenn Trump ernst macht und die EU nachzieht, dann würden die europäischen Strafzölle „wahrscheinlich vor allem sehr gezielt bekannte US-Produkte treffen“, sagte Ilja Nothnagel, Experte für Internationale Wirtschaftspolitik bei der Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Er nennt als Beispiele Harley-Davidson, Whiskey wie Jack Daniel’s oder kalifornische Orangen. „Einige Produkte würden dadurch teurer werden“, sagte er. Wie hoch der Aufschlag aber ausfallen wird, könne man heute noch nicht sagen. Noch deutlich angespannter könnte die Situation besonders dann werden, wenn weitere Länder mit der EU in Zollstreit geraten: „So könnte eine Spirale entstehen, bei der sich noch viel mehr auch importierte Produkte spürbar verteuern würden“, erklärte Nothnagel. Wie groß ist der Weltstahlmarkt und wer sind die großen Spieler? Seit Jahren drücken Überkapazitäten die Preise. Mit Abstand größter Produzent ist China mit gut 800 Millionen Tonnen Rohstahl im Jahr 2016. Damit stammt inzwischen knapp die Hälfte des Rohstahls weltweit aus dem Reich der Mitte. Deutlich dahinter folgen die Europäische Union (162 Millionen Tonnen) und Japan (105 Millionen Tonnen). Die USA liegen hinter Indien auf Rang fünf mit 78,5 Millionen Tonnen. Woher beziehen die USA Stahl und Aluminium? Wichtigster Stahllieferant für die USA war im vergangenen Jahr der Nachbar Kanada mit einem Volumen von 5,2 Milliarden Dollar. Das waren 18 Prozent das gesamten Stahlimports der Vereinigten Staaten von 29 Milliarden Dollar. Auch Südkorea und Mexiko gehören zu den Top-Lieferanten. Bei Aluminium ist Kanada demnach ebenfalls mit weitem Abstand der wichtigste Lieferant für die USA. Mehr als 40 Prozent der Aluminiumimporte der USA kamen 2017 aus dem Nachbarland. Ist Stahl ein homogenes Produkt? Nein. Stahl ist nicht gleich Stahl. Auch wenn die von den USA geplanten Strafzölle anscheinend keine Unterscheidung zwischen Basis-Werkstoffen und hochwertigen High-Tech-Produkten vorsehen, ist die Welt des Stahls extrem vielfältig. Nach einer Übersicht der Wirtschaftsvereinigung Stahl produziert allein die europäische Industrie rund 2500 genormte Stähle. Bis zu 30 völlig neue Stahlsorten kommen jedes Jahr hinzu. Das Angebot reicht von vergleichsweise simplen Qualitäten für die Konservendosen-Herstellung oder die Bauindustrie bis zu hoch- und höchstfesten Stählen für die Automobilhersteller. Die Karosserie des aktuellen VW Golf etwa besteht zu 80 Prozent aus hoch- und höchstfesten Stahlsorten. Wie haben die Aktienmärkte reagiert? Gestern ging es weltweit an den Börsen bergab. Der wichtigste deutsche Aktienindex Dax lag zum Handelsschluss über 2 Prozent im Minus. Der amerikanische Aktienindex Dow Jones gab bis zum Abend ein Prozent nach.