Berlin Nach Treffen in Berlin: Facebook will Möglichkeiten für mehr Transparenz prüfen

Nach Treffen in Berlin: Facebook will Möglichkeiten für mehr Transparenz prüfen

Nach dem Datenskandal um Facebook haben Vertreter des Unternehmens bei einem Treffen mit Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) zugesagt, Möglichkeiten für mehr Transparenz zu prüfen.

„Wir brauchen insbesondere Transparenz bei den Algorithmen - ich bin sehr froh, dass Facebook zugesagt hat, das wohlwollend zu prüfen“, sagte Barley am Montag in Berlin. Facebook habe die Bereitschaft gezeigt, der Bundesregierung entgegenzukommen.

Beim Thema Algorithmen habe ein „gewisses Verständnis“ dafür bestanden, dass mehr Transparenz gewünscht sei. Man habe sich hier bereits über erste Modelle verständigt. Es sei aber schwierig, „ganz konkrete Zusagen“ zu bekommen, räumte Barley ein. „Insgesamt war es ein intensives, langes Gespräch - durchaus kontrovers“, sagte die Ministerin.

Das Analyseunternehmen Cambridge Analytica steht im Zentrum des Skandals um den mutmaßlichen Datenmissbrauch bei Facebook. Es soll die Daten von mehr als 50 Millionen Facebook-Nutzern illegal für den Wahlkampf des heutigen US-Präsidenten Donald Trump ausgewertet und dann gezielt eingesetzt haben. Wegen der Affäre geriet Facebook international in die Kritik.

Treffen mit dem Europa-Cheflobbyisten von Facebook

Barley traf am Montagnachmittag unter anderem den Europa-Cheflobbyisten von Facebook, Richard Allen. Bei der Zusammenkunft bestand sie nach eigenen Worten auch darauf, die Anzahl der Betroffenen in Deutschland zu erfahren. Die Unternehmensvertreter hätten mitgeteilt, dass von den betroffenen Nutzern der App etwa ein Prozent in Europa zu verorten seien. Innerhalb der kommenden Tage werde Facebook mitteilen, wieviele Nutzer in Deutschland betroffen seien. Allerdings seien indirekt auch diejenigen betroffen, die auf den Freundeslisten der App-Nutzer seien. „Auch da bestehen wir auf unmittelbare Information.“

Die Verbraucherschutzministerin gab dahingehend an, dass Facebook sich verpflichtet habe, alle Betroffenen über den Datenmissbrauch zu informieren. Zwar hat Facebook laut Barley zugesichert, dass sich derartige Vorfälle von Datenmissbrauch nicht wiederholen könnten, weil bereits Maßnahmen ergriffen worden seien. Das sei aber „nicht genug“, betonte Barley. Unternehmen wie Facebook müssten in Zukunft deutlich strenger überwacht werden.