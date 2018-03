Stuttgart Nach Säureattentat auf Innogy-Manager: So halten es Manager mit dem Personenschutz

Das Säureattentat auf Innogy-Manager Bernhard Günther löst auch bei baden-württembergischen Firmen eine Debatte über den Schutz von Führungskräften aus. Teilweise fehlt das Gefahrenbewusstsein, sagt ein Experte.

Der Esslinger Weihnachtsmarkt vor ein paar Jahren: Irgendwo zwischen Bratwurstständen und Buden mit Küchenzubehör und Wollsocken steht ein deutscher Top-Manager, dessen Name hier nicht genannt werden soll. Sein Software- und Finanzdienstleistungsunternehmen macht heute knapp 450 Millionen Euro Umsatz im Jahr und beschäftigt fast 5000 Menschen in der ganzen Welt. Der Manager hat sein kleines Kind an der Hand und schlendert etwas verträumt durch den historischen Markt. Weit und breit ist kein Personenschützer oder Bodyguard zu sehen. Niemand, der ihm im Ernstfall zur Seite springen könnte. Seine einzige Tarnung ist die Wollmütze auf dem Kopf. Szenen wie diese stehen für die eher lockere Sicherheitseinstellung deutscher Top-Manager und Firmenlenker. „Viele Manager sind unzureichend geschützt“, sagt Sebastian Okada, Prokurist der Münchner Sicherheitsfirma Corporate Trust.

Nach dem Säureattentat auf Bernhard Günther, den Finanzvorstand des Energieversorgers Innogy, stehen die Sicherheitsmaßnahmen für die Führungsebene der Unternehmen auf dem Prüfstand. „Ich bin mir sicher, dass derzeit in den Unternehmen viele Meetings stattfinden, wo genau darüber diskutiert wird“, sagt Okada. Reden will von den baden-württembergischen Topunternehmen allerdings kaum eines über die heikle Thematik. Die Großkonzerne Porsche, Bosch und ZF äußern sich auf SÜDKURIER-Anfrage allesamt überhaupt nicht zu möglichen Änderungen an ihren Sicherheitsvorkehrungen. Der Maschinenbauer IMS Gear aus Donaueschingen teilt lediglich mit, dass er nichts an seinen Schutzmaßnahmen für die Führungsebene ändern wird. Etwas konkreter wird der Karlsruher Energieversorger EnBW. Mit „angemessenen Maßnahmen“, heißt es, werde man auf das Säureattentat reagieren.

Bei der Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft (ASW) Baden-Württemberg spricht man offener. ASW-Geschäftsführer Karl Stefan Schotzko sagt, ein „Schnellschuss“ wegen der „verrückten Einzeltat“ sei verfehlt. In seinem Verband sind fast alle großen Unternehmen im Land organisiert. Der Anschlag sei natürlich ein Thema, bedeutende Veränderungen in deren Sicherheitspolitik zeichnen sich aber derzeit noch nicht ab, so Schotzko. Intensiver Personenschutz sei nur etwas für absolut herausragende Führungskräfte sehr großer Unternehmen – „ob mit oder ohne Schnauzbart“, sagt Schotzko. Eine klare Anspielung an den Daimler-Konzern und seinen Vorstands-Chef Dieter Zetsche. Enger Personenschutz bringe enorme Einschränkungen des Lebens der Führungskräfte und ihrer Familien mit sich und könne trotzdem nicht jede Tat verhindern. Die ASW wurde 1968 in Zeiten des aufkommenden Terrors der Roten Armee Fraktion gegründet, in Baden-Württemberg sei aber „seit Jahrzehnten Ruhe an der Front“, was Attentate auf Wirtschaftsbosse angehe, erinnert sich Schotzko.

Okada bestätigt Schotzkos Einblick in eine der Öffentlichkeit sonst verborgene Welt: „Nur sehr wenige Manager haben Personenschutz. Das möchte auch nicht jeder. Gepanzerte Fahrzeuge sind sogar eine absolute Seltenheit, maximal ein halbes Dutzend Unternehmen in Deutschland setzen sie ein. Selbst bei Dax-Vorständen ist das nicht die Regel.“ Zudem seien Manager und ihre persönlichen Daten, etwa ihre Anschrift, oft sehr leicht aufzufinden: „Ich will Tätern keine Handlungsanweisung geben, aber bei den meisten Managern sind Daten in öffentlichen Quellen zu finden“, sagt er. Mancher ließe sich sogar nur mithilfe des Telefonbuchs finden. Die Führungskräfte seien davon oft selbst überrascht, sagt Okada. Seine Firma verdient ihr Geld unter anderem damit, solche Sicherheitslücken zu schließen.

Für Manager sei Deutschland trotz des Attentats am Sonntag weiterhin relativ sicher, sagt Okada. Er schränkt aber ein: „Es können sich schnell situative Bedrohungslagen ergeben. Als Beispiel: Wenn etwa die Debatte wie die um das Pflanzenschutzmittel Glyphosat innerhalb weniger Tage hochkocht, kann es kurzfristig eine hohe Gefährdungslage für bestimmte Mitarbeiter der betroffenen Firmen geben.“ Solche sich verändernden Lagen würden in der deutschen Wirtschaft zu selten überwacht.

Noch keine heiße Spur

Nach dem Säure-Anschlag auf Bernhard Günther haben die Ermittler nach eigenen Angaben keinen konkreten Hinweis auf die Täter. Inzwischen habe man mit dem 51-Jährigen sprechen können, teilte die Wuppertaler Staatsanwaltschaft mit. Er habe aber keine Hinweise geben können. Man ermittle weiter in alle Richtungen, beruflich und privat. (dpa)