Friedrichshafen Motorenspezialist Rolls-Royce-Power-Systems trennt sich von Diesel-Perle L'Orange

Der Motorenspezialist Rolls-Royce-Power-Systems (RRPS) verkauft sein Geschäft mit Diesel-Einspritzsystemen für 700 Millionen Euro an den US-Konkurrenten Woodward.

Wie die RRPS-Mutter Rolls-Royce und Woodward am Montag mitteilten, habe man eine entsprechende Vereinbarung zum Verkauf des Diesel-Spezialisten L'Orange GmbH getroffen.

L'Orange mit Sitz in Stuttgart beschäftigt weltweit rund 1000 Mitarbeiter, die meisten davon in Deutschland an den Standorten Stuttgart, Freudenstadt, Wolfratshausen und Rellingen bei Hamburg. Die 1933 gegründete L'Orange gilt als Erfinderin des Pumpe-Düse-Einspritzsystems, das zwischenzeitlich starke Verbreitung in Pkw fand. Heute ist der Maschinenbauer vor allem für seine Einspritzsysteme für Großanwendungen bekannt, etwa für Schiffe, Spezialfahrzeuge oder für die Öl- und Gasförderung. 2017 erwitschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 244 Millionen Euro und fuhr nach eigenen Angaben einen operativen Gewinn von 64 Millionen Euro ein.

Der Käufer Woodward, der mit 7400 Mitarbeiter zuletzt 2,1 Milliarden Euro Umsatz einfuhr, beliefert Firmen mit Motor-Steuerungen. Mit der Übernahme werde Woodward zu einem führenden Technologie- und Systemanbieter von Motorsteuerungssystemen im Markt für Industriemotoren, hieß es.

Warren East, Vorstandsvorsitzender von Rolls-Royce plc, sagte dazu: „Diese Transaktion basiert auf den Maßnahmen zur Vereinfachung des Geschäfts, die wir in den letzten zwei Jahren ergriffen haben. Der Verkauf von L‘Orange ermöglicht es Rolls-Royce Power Systems, sich auf andere langfristige und hohe Wachstumsmöglichkeiten zu konzentrieren. Zugleich ermöglicht es uns, unser Kapital Kerntechnologien und -geschäften zuzuweisen, die der Gruppe höhere Renditen einbringen werden.“

Andreas Schell, President und Vorstandsvorsitzender von RRPS sagte, Rolls-Royce Power Systems werde weiterhin ein Schlüsselkunde von Woodward L’Orange sein. Thomas A. Gendron, Vorstandsvorsitzender von Woodward, sagte: „L‘Orange passt sowohl in strategischer als auch in finanzieller Hinsicht hervorragend zu Woodward. Die Transaktion steht in vollem Einklang mit unserer Akquisitionsstrategie, in Märkte mit soliden langfristigen Fundamentaldaten zu investieren. Die Akquisition von L‘Orange bringt innovative Technologie, sie stärkt die Beziehungen mit Schlüsselkunden und steigert die Profitabilität unseres Industrial Segments.“

Dem Millionengeschäft müssen die Kartellbehörden noch zustimmen. Rolls Royce hatte vor Kurzem angekündigt, sein Geschäft umzuorganisieren und die Zahl seiner Geschäftsfelder von fünf auf drei zu senken. Übrig bleiben die Luftfahraktivitäten, die Verteidigungssparte und die MTU-Mutter RRPS, zu der auch L'Orange gehört.