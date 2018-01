Tuttlingen/Walsdorf Medizintechnikspezialist Karl Storz verlegtFirmen-Sparte nach Bayern

Das Unternehmen macht im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro und richtet seine kleinste Geschäftseinheit für Endoskope neu aus. Müssen Mitarbeiter mit umziehen?

Der Medizintechnik-Spezialist Karl Storz verlagert seine Industrie-Sparte nach Bayern. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, gründe man ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem bayrischen Konkurrenten ND-Tec. Sitz der neuen Firma wird Walsdorf im Landkreis Bamberg sein. Aus Tuttlingen werden die entsprechenden Aktivitäten abgezogen.

Nach Unternehmensangaben wird Storz mit "über 75 Prozent" die deutliche Mehrheit an dem neuen Unternehmen – Karl Storz ND-Tec – halten. Man sei davon überzeugt, dass das Potenzial der endoskopischen Technologie im Industriesektor noch deutlich ausbaufähig ist", sagte Sybill Storz, geschäftsführende Direktorin und Verwaltungsratschefin des Tuttlinger Mittelständlers. Die nun bei der Industrietechnik erreichte Größe mache "eine weitere Spezialisierung notwendig". Die "Kräftebündelung" in dem neuen Gemeinschaftsunternehmen erlaube es, der Industriesparte mehr Gewicht zu verleihen und sie gegenüber dem Wettbewerb zu stärken.

Der Bau von Endoskopen für die Industrie ist bislang die kleinste der drei Storz-Sparten. 90 Prozent des Umsatzes von zuletzt rund 1,6 Milliarden Euro machte Storz im Bereich Humanmedizin, der Rest teilt sich auf den Veterinärbereich und die Industrie auf. Hier werden etwa Endoskope zur Wartung von Turbinen, Motoren oder Bauwerken hergestellt.

Wie viel Mitarbeiter im neuen Unternehmen arbeiten sollen, teilte Storz auf Nachfrage nicht mit. Ebenso wenig wie viel Geld in den Aufbau des Tochterunternehmens fließen soll, das seinen Betrieb im April startet. Den rund 40 Sparten-Beschäftigten bei Storz werden nach Angaben einer Sprecherin andere Jobs im Mutterhaus in Tuttlingen angeboten. Ein Teil soll aber auch nach Bayern wechseln. Ein Stellenabbau sei nicht geplant. Die Mitarbeiter wurden nach Firmenangaben am vergangenen Freitag über die Pläne informiert. "Wir werden eine Perspektive für die Betroffenen finden", sagte die Sprecherin.