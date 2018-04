Stuttgart Maschinenbauer kuscheln mit Japan

Baden-Württembergs Firmen suchen neue Verbündete im Osten. Die Schlüsselbranche hatein Rekordjahr hinter sich und 10 000 Jobs geschaffen.

Der deutsche Maschinenbau steht nach einer längeren Schwächephase blendend da. Gleichzeitig ziehen mit dem Brexit und einem sich abzeichnenden Handelskrieg mit den USA dunkle Wolken am Horizont auf. Um gegenzusteuern, sieht man sich in der – gemessen an Betrieben und Beschäftigtenzahlen -, wichtigsten Industriebranche Deutschlands und Baden-Württembergs nach neuen Partnern um – insbesondere Asien rückt damit noch stärker in den Blick. Ein Überblick über die Lage:

Fernost im Fokus: „Die Japaner haben großes Interesse an einer verstärkten Zusammenarbeit mit Deutschland und der EU“, sagt Dietrich Birk, Geschäftsführer des Maschinenbauverbands VDMA im Frühjahrsgespräch mit dem SÜDKURIER. Das Land begänne, sich derzeit stärker zu öffnen und Partner für Industriekooperationen zu suchen. Von besonderem Interesse ist der Maschinenbau, der sowohl in Japan als auch in Deutschland zum industriellen Rückgrat der Wirtschaft zählt. Bundesweit arbeiten in der Branche mehr als eine Million Menschen. Allein in Baden-Württemberg sind es derzeit rund 315 000 Beschäftigte, die Produkte wie riesige Tunnelvortriebsmaschinen, aber auch Fräsen, Pressen für die Autoindustrie oder Mikro-Optiken und Laser für die Chip-Branche herstellen. Unter dem Druck internationaler Verwerfungen und einer zunehmend aggressiven Handelspolitik der USA gehen die Firmen aktuell auf die Suche nach Alternativen zu ihren etablierten Partnern auf dem Weltmarkt. Eine Folge: Mit Japan und Deutschland rücken derzeit zwei der härtesten Konkurrenten im globalen Maschinenbau-Geschäft nach Jahren wieder näher zusammen.

Japan, der alte Rivale: Japan galt insbesondere bis in die 1980er Jahre als technologischer Angstgegner der Maschinenbaunation Deutschland. Im Windschatten einer aufstrebenden Automobil- und Elektronikindustrie bildete sich in Fernost ein Netzwerk führender Maschinenbaukonsortien. Auch wenn Japan heute einen Teil seines Glanzes eingebüßt hat, sind die Asiaten in einigen Bereichen immer noch dominant. Von den fünf größten Roboterherstellern der Welt, haben beispielsweise vier ihren Sitz in Japan. In der Weltrangliste der größten Maschinenbaunationen rangiert Japan heute direkt hinter Deutschland auf Platz vier. Und erst vor wenigen Wochen reiste eine hochkarätige Wirtschaftsdelegation aus Baden-Württemberg unter der Führung von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) nach Japan. Eines der Ergebnisse der Reise: In Zukunft wird ein eigener Repräsentant des Landes in Fernost, die Kooperationen zwischen Firmen aus beiden Ländern anschieben und koordinieren. Im Fokus stehen dabei Zukunftsthemen wie beispielsweise die stärkere digitale Vernetzung von industriellen Prozessen (Industrie 4.0).

China bleibt Anker: Japans Nachbar China – der weit aus wichtigsten Wirtschaftsblock in Fernost – ist schon lange auf dem Radar der deutschen Firmen. Nahezu alle wichtigen Maschinenbau-Hersteller haben Werke oder Vertriebsniederlassungen in China. Und der riesige Binnenmarkt hält bislang, was er verspricht. Die Exporte der Maschinenbaubetriebe aus dem Südwesten ins Reich der Mitte sind allein im vergangenen Jahr um satte 20 Prozent angestiegen. Mit 4,5 Milliarden Euro rangiert China in Sachen Export damit nur noch knapp hinter dem USA, in die aktuell noch Maschinen und Anlagen im Wert von fünf Milliarden Euro verschifft werden.

Unsicherheiten in USA und England: Ob die USA ihre frisch gewonnene Spitzenposition als Absatzmarkt für deutsche Maschinenbauprodukte halten können, ist ungewiss. Zwar deute sich derzeit nicht an, dass neben der Stahlbranche auch der Maschinenbau von dem sich abzeichnenden Handelskrieg erfasst werde, sagte Birk. Gleichwohl beobachte man die Entwicklung aber mit „großer Sorge". Der Blick nach Westen treibt dem VDMA-Manager auch noch aus einem anderen Grund die Sorgenfalten ins Gesicht. Auch vom Brexit gehen für den deutschen Maschinenbau unkalkulierbare Risiken aus. Großbritannien, das in den vergangenen Jahren für die deutsche Wirtschaft an Bedeutung gewonnen hat, ist heute für den Südwest-Maschinenbau einer der „Top-5-Märkte", wie Birk sagt. Ein harter Brexit träfe insbesondere Unternehmen aus dem Dunstkreise der Automobil- und Zuliefererbranche hart. Schon seit Längerem, so hört man aus der Branche, suchten die Firmen nach Ergänzungen für ihre Geschäfte in Großbritannien und den USA. Auf eine Kurzformel gebracht, rücken die unsicheren Kantonisten in der westlichen Hemisphäre derzeit aus dem Fokus der Maschinenbaubetriebe im Südwesten und Asien gewinnt mehr denn je an Einfluss. Ein Sachverhalt, der im vergangenen Geschäftsjahr übrigens durch blendende Geschäfte der hiesigen Firmen mit Russland unterstrichen wurde. Nach einem Markteinbruch im Vorjahr, legten die Geschäfte hier um rund 20 Prozent zu. Südwest-Firmen sind in dem Riesenreich unter anderem als Lieferanten für die Öl- und Gasbranche sowie den Automobilsektor engagiert.

Der Konjunktur-Ausblick: Nach der großen Wirtschafts- und Finanzkrise und einer rasanten Aufholjagd bis zum Jahr 2011 tritt der Maschinenbau seit rund einem halben Jahrzehnt auf der Stelle. Erst das Jahr 2017 brachte eine deutliche Belebung des Geschäfts. „2017 war für den Maschinenbau in Baden-Württemberg ein hervorragendes Jahr", sagte Birk. Auf Grundlage der bislang erhobenen Zahlen gehe man davon aus, dass "die 80-Milliarden-Euro-Marke beim Umsatz geknackt" worden sei – nach 76 Milliarden Euro im Vorjahr. Allein die Exporte kletterten um 2017 um acht Prozent auf 41,3 Milliarden Euro. "Knapp 10 000 Arbeitsplätze" seien neu aufgebaut worden, sagt Birk. Damit arbeiteten zum Jahresende im Südwest-Maschinenbau rund 315 000 Beschäftigte. Auch im neuen Jahr sieht es bei den Firmen im Land gut aus. "Die Auftragsbücher sind voll, die Auslastung der Werke "am oberen Ende der Wohlfühlzone", wie Birk sagt. Dennoch werde man 2018 keine mit 2017 vergleichbare Dynamik sehen, so der langjährige VDMA-Manager.

Firmen denken an Verlagerung