Friedrichshafen/Überlingen MTU-Werk am Bodensee vor dem Aus

Die Produktion am Standort Überlingen ist zu teuer. Der Motorenbauer erwägt daherdie Verlagerung nach Indien. Hilfe könnte von einem Daimler-Motorenlieferanten kommen.

Als der Ex-Vorstandsvorsitzende der Rolls-Royce Power Systems AG (RRPS) und MTU-Chef Ende Dezember 2016 seinen Abschied gab, machte Ulrich Dohle keinen Hehl daraus, dass der Verkauf des 1600er-Motors nicht rund läuft. Die kleinste MTU-Baureihe konkurriert mit LKW-Motoren, die in deutlich höherer Stückzahl und für weniger Geld am Markt zu haben sind. Die Kosten müssten runter, so Dohle vor fast einem Jahr. Wie es mit der Fertigung der 1600er in Überlingen weitergehe, sei ungewiss, sagte er damals vieldeutig. Die Verlagerung der Produktion in ein Billiglohnland wie Indien wollte Dohle da schon nicht mehr ausschließen.

Jetzt sind die Pläne konkret: RRPS verhandelt unter ihrem neuen Chef Andreas Schnell über die Gründung einer Gemeinschaftsfirma in Indien, bestätigt ein Sprecher des Unternehmens in Friedrichshafen. Das Joint Venture soll Motoren und Stromerzeugungs-Systeme sowie Bahnmotoren samt Ersatzteilen für den indischen- und Weltmarkt produzieren. Noch ist der Deal nicht perfekt. Auf Nachfrage bestätigte der Sprecher, dass RRPS eine „nicht bindende Vereinbarung“ mit einem Unternehmen eingegangen sei. Die sei Basis für weitere Gespräche, um eine gemeinsame Firma zu gründen. "Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir derzeit keine weiteren Einzelheiten nennen können", so RRPS-Sprecher Wolfgang Boller.

Beim indischen Partner in spe handelt es sich um Force Motors Ltd. Zumindest gab das in Pune ansässige Automobil-Unternehmen bereits Mitte September das geplanten Joint Venture mit RRPS öffentlich bekannt. Geschäftsführer Prasan Firodia erklärte in einem Interview mit der indischen Zeitung "Mint", dass Force Motors mit dem deutschen Partner den ersten Schritt gehen wolle, um sich breiter aufzustellen und global mitzumischen, auch wenn das Kerngeschäft unverändert bleiben soll. Force Motors stellt Pick-up-Trucks, Traktoren, Transporter und Minibusse her. Das Unternehmen liefert aber auch Motoren und Motorenkomponenten an Werke von Mercedes Benz und BMW in Indien. Firodias Vater Navalmal Kundanmal Firodia gilt als Wegbereiter der indischen Automobilindustrie, als er 1946 die Firma gründete.

Nach Angaben des indischen Unternehmens sind die Pläne schon sehr viel ausgereifter, als RRPS kommunizieren will. "Wir denken darüber nach, wie und wo wir die Motoren der Baureihe 1600 künftig montieren. Eine Produktion in Indien ist eine von mehreren möglichen Optionen, um die Motoren kostengünstig herzustellen", so der RRPS-Sprecher. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Die Inder hingegen erklären laut "Mint"-Bericht, sie würden 51 Prozent der Geschäftsanteile halten, RRPS den Rest. Bei Pune soll bereits Ende 2018 eine gemeinsame Anlage betriebsbereit sein, wobei es sich laut Firodia nicht nur um eine Auftragsfertigung handle. Selbst eine Investitionssumme wird genannt.

Sollte die Produktion der 1600-er Baureihe tatsächlich nach Indien verlagert werden, wird das Werk in Überlingen geschlossen, bestätigt RRPS. Die ehemaligen Kramerwerke waren von Anfang an nicht als Dauerlösung geplant. So reservierte sich MTU vor Jahren neben seinem neuen Materialwirtschaftszentrum in Immenstaad auch die Fläche für ein Motorenmontagewerk, das heute kein Thema mehr ist.

Die etwa 50 Mitarbeiter, die bei MTU in Überlingen heute Motoren der Baureihe 1600 montieren, müssen allerdings nicht um ihre Jobs bangen. "Es wird keine betriebsbedingten Kündigungen geben", so Boller, da auch für sie der Standort- und Beschäftigungssicherungsvertrag gilt, den Geschäftsleitung und Betriebsrat im April 2016 abgeschlossen haben und der bis zum März 2020 betriebsbedingte Kündigungen am Standort Friedrichshafen ausschließt; Überlingen gehört dazu. "Die Mitarbeiter werden andere Tätigkeiten im Unternehmen übernehmen."