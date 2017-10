vor 4 Stunden AFP Berlin Letzter Air-Berlin-Flug landet am Abend in Berlin-Tegel

Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin stellt heute ihren Flugbetrieb ein. Der letzte Flieger landet am späten Abend in Berlin.

Fast 40 Jahre nach dem Start der ersten Air-Berlin-Maschine in Berlin-Tegel landet dort am Freitagabend der letzte Flieger der insolventen Airline. Der ausgebuchte Flug AB6210 bringt die Passagiere von München in die Hauptstadt, planmäßige Ankunft ist 22.45 Uhr. Der Flughafen Tegel will anlässlich des letzten Fluges der Airline die Besuchertrasse länger öffnen, die normalerweise um 20.00 Uhr schließt.



Die 1979 gestartete Air Berlin hatte Mitte August Insolvenz angemeldet und soll zu großen Teilen von der Lufthansa übernommen werden. Arbeitnehmervertreter sorgen sich vor allem um das Schicksal tausender Mitarbeiter, denen wegen der gescheiterten Verhandlungen zur Bildung einer umfassenden Transfergesellschaft schon bald die Kündigung droht.