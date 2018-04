Istanbul Konjunktur: Türkei auf riskantem Kurs

Die türkische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um 7,4 Prozent gewachsen. Was sich zunächst gut anhört, kann aber gefährlich werden. So warnen Experten inzwischen immer lauter vor einer Überhitzung.

Ein Rekordergebnis beim Wirtschaftswachstum lässt die türkische Regierung jubeln: Mit einem Plus von 7,4 Prozent für das vergangene Jahr ist die Türkei die Spitzenreiterin in der Gruppe der 20 wichtigsten Volkswirtschaften der Welt. Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci spricht von einem strahlenden Erfolg und sagt 2018 erneut ein kräftiges Wachstum von 5,5 Prozent voraus. Die Regierung verspricht sich von den guten Zahlen viel Rückhalt für die spätestens 2019 anstehenden Wahlen – doch viele Experten warnen vor einer Überhitzung der Wirtschaft. Die Türkei sei wie ein Raumschiff, das mit vollem Schub durchs All jagt, sagt ein Türkei-Kenner: Die große Frage lautet, ob die Triebwerke bis zu den Wahlen halten oder vorher explodieren.

Dennoch lehnt Präsident Recep Tayyip Erdogan mit Blick auf die nahen Wahlen alle Maßnahmen zur Abkühlung der Konjunktur wie Zinserhöhungen ab. Seine politischen Erfolge in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten beruhten zu einem großen Teil auf einem Wirtschaftsboom, der vielen Türken einen vorher nie gekannten Wohlstand eingebracht hat. Sollte sich die Konjunktur eintrüben, könnte der Präsident an Zuspruch verlieren.

Grund zum Bremsen sieht der Präsident jedenfalls nicht, im Gegenteil. Die Arbeitslosigkeit ist trotz des Wirtschaftswachstums mit 11,3 Prozent weiter recht hoch, weshalb er trotz der Warnungen vor Überhitzung noch stärker beschleunigen will. Erdogans Politik sei riskant, sagt Timothy Ash, Experte bei der Finanzfirma BlueBay in London und Schöpfer des Raumschiff-Vergleiches. Eine Triebwerks-Explosion des Raumschiffs Türkei würde sich in rasch steigender Inflation, Firmenpleiten und Entlassungswellen äußern.

Erdogans Boom beruht vor allem auf der Inlandsnachfrage, die mit staatlichen Maßnahmen wie billigen Krediten und Steueranreizen angekurbelt wird. Gleichzeitig verliert die türkische Lira aber dramatisch an Wert – allein seit Jahresbeginn sackte sie gegenüber dem Dollar um mehr als 5 Prozent ab. Mustafa Sönmez, ein unabhängiger Autor und Volkswirtschaftler, sprach deshalb von einer „dunklen Seite“ des Wachstumserfolges. In den nächsten Monaten werde die Türkei mit ihrer schwachen Währung fast 180 Milliarden Dollar an Staatsschulden umstrukturieren und zugleich mit einem möglichen Anstieg der Dollar-Ölpreise zurechtkommen müssen. Die Inflation liegt mit rund 10,3 Prozent doppelt so hoch wie von der Zentralbank vorausgesagt.

Zeichen einer nahenden Krise

Experten wie Sönmez sehen unmissverständliche Zeichen einer nahenden Krise. Wenn es sich bei den 7,4 Prozent um ein gesundes Wachstum handeln würde, dann wäre die Türkei ein beliebtes Ziel ausländischer Investoren, die ihr Geld langfristig anlegen wollten, sagt Sönmez. „Das ist aber nicht der Fall.“ Die Ratingagentur Moody’s stufte türkische Staatsanleihen zuletzt auf Ramsch-Status ab. Wie Erdogans Kritiker innerhalb und außerhalb der Türkei sieht Moody’s eine Schwächung wirtschaftlicher und politischer Institutionen – ein Zustand, der mögliche Investoren abschrecken.

