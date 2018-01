Hechingen/Pfullendorf Insolvenzverwalter: Alno meldete wahrscheinlich zu spät Insolvenz an

Insolvenzverwalter: Alno meldete wahrscheinlich zu spät Insolvenz an

Der Küchenbauer Alno war nach Erkenntnissen von Insolvenzverwalter Martin Hörmann bereits mehrere Monate vor dem Antrag insolvenzreif.

In der Affäre um den insolventen Küchenbauer Alno gerät das Ex-Management immer mehr ins Zwielicht. "Aufgrund unserer bisherigen Analysen ist es sehr wahrscheinlich, dass der Insolvenzantrag zu spät gestellt wurde", sagte der Insolvenzverwalter Martin Hörmann dem SÜDKURIER. Demnach sei das Unternehmen, das einst zu den größten Küchenbauern Deutschlands zählte, bereits "mehrere Monate vor dem Insolvenzantrag insolvenzreif" gewesen, sagte er.



Die Vorwürfe treffen damit insbesondere das ehemalige Alno-Management um den langjährigen Konzernchef Max Müller, aber auch Verantwortliche des Alno-Großaktionärs Tahoe.



Alno hatte am 12. Juli Insolvenz angemeldet – viel zu spät, wie die Analysen jetzt ergeben, denn bereits im Dezember 2016 habe eine dauerhafte "Unterdeckung" bei dem Unternehmen vorgelegen, wie aus Dokumenten hervorgeht, die dieser Zeitung vorliegen. Unter Umständen seien mehrere Tochtergesellschaften von Alno bereits im Jahr 2013 zahlungsunfähig und "ohne Fortführungsprognose" gewesen, heißt es.

Bei Insolvenzverschleppung drohen Freiheitsstrafen

Am Dienstag informierte Hörmann die Alno-Gläubiger in Hechingen über den Stand des Verfahrens. Sollte der Vorwurf der Insolvenzverschleppung eintreten, kann das für die Beteiligten sowohl straf- als auch zivilrechtliche Folgen haben. Für Zahlungen des Unternehmens, die nach dem Eintritt der Insolvenzreife getätigt wurden, können sie in Haftung genommen werden. Und es drohen Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren. Geschädigte sind im Normalfall die Gläubiger des Unternehmens, weil ihnen Geld aus der Insolvenzmasse entgeht.



Nach diversen Rettungsversuchen ist es vor wenigen Tagen gelungen, einen neuen Investor für Alno zu finden. Die Investmentgesellschaft Riverrock wird den Küchenbauer mit gut 300 Mitarbeitern unter dem Namen Neue Alno weiterführen. Das Insolvenzverfahren gegen Alno läuft indes weiter.