Wirtschaft In der Eurozone keimt Hoffnung

Dem Währungsraum geht es so gut wie lange nicht. Auch die einstigen Krisenländer erholen sich langsam wieder. Allerdings gibt es im Süden weiter große Schuldenprobleme.

Ausgerechnet Alexis Tsipras: Der griechische Ministerpräsident, der 2015 als Kämpfer gegen Europas Spardiktat antrat und die Eurozone an den Rand des Zusammenbruchs führte, könnte sein Land und letztlich die gesamte Währungsunion im neuen Jahr aus den Wirren der Finanzkrise führen. Geht alles glatt, könnte Griechenland nach fast einem Jahrzehnt wieder ohne Hilfsgelder auskommen. Auch im Rest Europas geht es mittlerweile deutlich aufwärts: Der gesamten Eurozone geht es so gut wie lange nicht. Die EU-Kommission rechnet in den 19 Staaten des Währungsgebiets für das laufenden Jahr mit einem Zuwachs des Bruttoinlandprodukts (BIP) von 2,1 Prozent. Die Eurozone könnte damit das stärkste Wirtschaftswachstum seit gut einem Jahrzehnt hinlegen. Gleichzeitig soll die Schuldenquote - das Verhältnis der Staatsschulden zum BIP - auf 87,2 Prozent sinken.

Nach Einschätzung der EU-Kommission steht die Erholung aber noch nicht auf festen Füßen. Für das Wirtschaftswachstum seien nach wie vor flankierende Maßnahmen nötig, heißt es. Hier ein Überblick über die (einstigen) Sorgenkinder der Eurozone:

Griechenland : Für das lange pleitebedrohte Griechenland war das Ende der Finanzkrise noch nie so nah. Die Wirtschaft des Landes wächst, die Neuverschuldung sinkt, auch die Arbeitslosigkeit geht zurück. 2018 wird ein Wachstum von 2,5 Prozent erwartet. Die Arbeitslosigkeit soll Ende 2018 auf 20 Prozent sinken. Noch vor zwei Jahren lag sie bei 25 Prozent. In der Hochphase der Krise im Sommer 2015 hatten die internationalen Geldgeber und Athen sich auf das dritte Hilfspaket in Höhe von bis zu 86 Milliarden Euro bis Mitte 2018 verständigt. Im Gegenzug muss das Land eine lange Liste an Spar- und Reformmaßnahmen umsetzen. Tsipras, der 2015 mit dem Versprechen ins Amt gewählt wurde, den Sparvorgaben zu trotzen, ist mittlerweile eifrig bemüht, alle Auflagen so schnell wie möglich zu erfüllen. Die letzten Reformen, die Athen umsetzen muss, sind aber sehr schmerzhaft. Die Banken müssen sich den faulen Krediten in ihren Bilanzen widmen. Häuser und Wohnungen von Schuldnern, die nicht zahlen, könnten unter den Hammer kommen. Zudem türmt sich in Athen nach wie vor ein Schuldenberg in Höhe von etwa 180 Prozent des BIP auf. Außerdem haben fast zwei Drittel aller griechischen Arbeitnehmer keinen Vollzeitjob. Vor allem junge Menschen arbeiten oft für weniger als 400 Euro im Monat. Viele von ihnen leben deshalb am Rande der Armut. Es ist also noch ein weiter Weg, bis das Land die Krise wirklich hinter sich gelassen hat.

Zypern : Demgegenüber ist das einstige Krisenland Zypern mittlerweile aus dem Schneider. Nach der schweren Bankenkrise im Jahr 2013 ist die Inselrepublik inzwischen wieder auf einem guten Kurs und kann sich auch aus eigenen Kräften finanzieren. Das damalige Rettungsprogramm war mit einem Volumen von nur 10 Milliarden Euro und deutlich weniger Auflagen allerdings auch nicht mit dem für Griechenland vergleichbar.

Spanien : Als Spanien das Rettungsprogramm im November 2013 verließ, hatte das Land gerade einmal 40 Milliarden der ursprünglich genehmigten 100 Milliarden Euro für den angeschlagenen Bankensektor aufgebraucht. Vier Jahre später steht das Land wieder recht gut da - auch wenn die Krise um die Region Katalonien Sorgen bereitet. Nach dem Unabhängigkeitsreferendum in der wirtschaftsstarken Region und der Entmachtung der Regionalregierung hat die Regierung in Madrid im Oktober ihre Wachstumserwartung für dieses von 2,6 auf 2,3 Prozent korrigiert. Die Arbeitslosenquote in Spanien war zuletzt mit 16,4 Prozent auf das niedrigste Niveau seit rund neun Jahren gefallen.

Italien : Nach wie vor bereitet vor allem Italien Sorgen. Das südeuropäische Land weist nach Griechenland mit etwa 130 Prozent die zweithöchste Schuldenquote in der EU auf, zudem belasten viele faule Kredite die Bilanzen vieler Banken. Sollte das Eurozonen-Schwergewicht ernsthaft ins Schwanken kommen, könnte auch der Euro-Rettungsfonds ESM, der zuletzt maßgeblich die Rettungsprogramme schulterte, deutlich überfordert werden. Immerhin rechnet die italienische Regierung für das laufende Jahr mit einem Wachstum von rund 1,5 Prozent, was aber deutlich unter dem Wachstum der gesamten Euro­zone liegt.