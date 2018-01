Brüssel/Athen In der Eurozone keimt Hoffnung

In der Eurozone keimt Hoffnung

Dem europäischen Währungsraum geht es gut wie lange nicht. Auch die Krisenländer erholen sich langsam wieder. Allerdings gibt es weiterhin große Schuldenprobleme im Süden.

Ausgerechnet Alexis Tsipras: Der griechische Premierminister, der 2015 als Kämpfer gegen Europas Spardiktat antrat und die Eurozone an den Rand des Zusammenbruchs führte, könnte sein Land und letztlich die gesamte Währungsunion im neuen Jahr aus den Wirren der Finanzkrise führen. Geht alles glatt, könnte Griechenland nach fast einem Jahrzehnt wieder ohne Hilfsgelder auskommen. Auch im Rest Europas geht es mittlerweile deutlich aufwärts: Der gesamten Eurozone geht es so gut wie lange nicht. Die EU-Kommission rechnet in den 19 Staaten des Währungsgebiets für das laufenden Jahr mit einem Zuwachs des Bruttoinlandprodukts (BIP) von 2,1 Prozent. Die Eurozone könnte damit das stärkste Wirtschaftswachstum seit gut einem Jahrzehnt hinlegen. Gleichzeitig soll die Schuldenquote – das Verhältnis der Staatsschulden zum BIP – auf 87,2 Prozent sinken.

Nach Einschätzung der EU-Kommission steht die Erholung aber noch nicht auf festen Füßen. Für das Wirtschaftswachstum seien nach wie vor flankierende Maßnahmen nötig, heißt es. Hier ein Überblick über die (einstigen) Sorgenkinder der Eurozone: