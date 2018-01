Basel/Konstanz "Ich sehe kein ethisches Problem"

Nino Künzli ist ein Schweizer Top-Forscher. Im Interview erklärt er, warum es nicht unethisch ist, Probanden in Abgasboxen zu stecken, es aber auch Grenzen gibt

Herr Künzli, in den USA und in Deutschland haben Forscherteams Affen und Menschen in Versuchskammern Abgasen ausgesetzt. Macht das wissenschaftlich überhaupt Sinn?

Da muss man genau trennen. Die diskutierte US-Studie, bei der Affen Dieselabgasen zweier Automodelle ausgesetzt wurden, um eine Verbesserung des Abgasverhaltens nachzuweisen, ist meiner Ansicht nach stark angreifbar. Wir brauchen keinen Tierversuch, um nachzuweisen, dass ein Ford älteren Baujahrs gesundheitlich viel problematischer ist als ein modernerer VW. Dieses Vorgehen scheint mir höchst fraglich und ich sehe nicht, wo der Erkenntnisgewinn liegt. Allerdings muss ich auch sagen, dass mir die Studie nicht vorliegt und ich also die Details des Versuchs nicht beurteilen kann.

Aber Tierversuche stellen Sie generell nicht in Frage?

Ich will betonen, dass es eine sehr lange Tradition von Versuchen mit Affen gibt, die dem Menschen sehr wichtige Erkenntnisse gebracht haben, beispielsweise, wenn es um die Wirkung von Ozon auf unseren Organismus geht. Man sollte hierbei aber dieselben ethischen Standards anwenden wie in Kammer-Experimenten mit Menschen. Versuche mit Autoabgasen gab es auch schon mit Menschen, und nicht alle waren moralisch verwerflich, sondern haben dem Gesundheitsschutz des Menschen gedient. Wichtig ist die Wahl der Wirkstoff-Konzentrationen. Diese sollten den in der Umwelt oder an Arbeitsplätzen vorkommenden Situationen entsprechen.

In Aachen hat ein Forscherteam menschliche Probanden in einer Kammer eingeschlossen, um sie dann Stickstoffdioxid auszusetzten. Ist auch dieses Vorgehen kritikwürdig?

Die Studie hat Konzentrationen verwendet, die in der Umwelt und am Arbeitsplatz vorkommen. Somit ist sie grundsätzlich korrekt angelegt. Die Anzahl der Probanden – es waren 25 kerngesunde junge Menschen – war allerding sehr gering; es überrascht nicht, dass die Resulte keine schlüssigen Aussagen erlauben.

Wie bitte? Hätte man sogar mehr Menschen dem Gas aussetzen sollen?

Für die betreffende Fragestellungen hätte man mit deutlich mehr Teilnehmern möglicherweise beobachtete Zusammenhänge besser erhärten oder verwerfen können. Das generelle Vorgehen, Menschen in einer abgeschlossenen Kammer Abgasen auszusetzen ist völlig im Rahmen dessen, wie in der Forschung gearbeitet wird. Immer wieder sind in der Vergangenheit beispielsweise erwachsene Männer Konzentrationen von Dieselabgas ausgesetzt worden, wie man sie beispielsweise in Städten im Stoßverkehr erlebt.

Also ist der Aachener Versuch nichts Ungewöhnliches?

Nein, das ist er nicht. Da die Probanden nicht dem Abgas komplett, sondern nur Stickstoffdioxid ausgesetzt wurden, ist er auch harmloser, als was bisher schon gemacht wurde. Es ging im Aachener Versuch ja auch um Stickstoffdioxid–Konzentrationen am Arbeitsplatz und nicht um Autoabgase. Solche Kammer-Experimente erlauben eine bessere Kontrolle anderer Einflussfaktoren als etwa Feldstudien im Stossverkehr einer Stadt und sind somit nützlich.

Gibt es ethische Vorbehalte?

Man muss sich immer genau fragen, was der zusätzliche Nutzen einer weiteren Studie ist, insbesondere natürlich, wenn es um Versuche mit Tieren oder Menschen geht. Und man muss die Frage stellen: Ist die Methodik gut und sinnvoll? Was die Aachener Studie betrifft, sehe ich kein ethisches Problem.

Dass der Geldgeber der Studien ein Verein ist, hinter dem die Autoindustrie steht, macht Sie nicht stutzig?

Dass muss einen sogar stutzig machen, und ich vermute, die Aachener Forscher hätten dies im Nachhinein möglicherweise anders beurteilt oder kommuniziert. Generell muss man aber auch sagen, dass nicht nur entscheidend ist, woher das Geld für Forschung kommt, sondern vor allem, unter welchen Bedingungen es bereit gestellt wird. Offenbar waren die Forscher in Aachen gänzlich frei in der Wahl der Methodik und der Interpretation und Publikation ihrer Forschung in einer seriösen Zeitschrift.

Forschung, die von der Tabakbranche unterstützt wird, gilt als ethisch nicht akzeptabel. Sollte das auch für die Autoindustrie gelten?

Es stimmt, dass kein seriöser Forscher Geld von der Tabakbranche nimmt. Diese strikte Handhabe der Geldvergabe wurde in anderen Forschungsfeldern bisher aber nicht angewendet. Hier genügt es in der Regel, dass die Forscher etwaige Interessenkonflikte deklarieren. Vielleicht gibt die jetzige Diskussion Anlass, dieses Thema einmal genauer zu beleuchten. Der VW-Skandal lässt ja die Frage aufkommen, ob denn die moralischen Standards in der Automobilindustrie ähnlich sind wie jene in der Tabakindustrie.

Zur Person

Nino Künzli, Jahrgang 1957, ist Umweltepidemiologie, das heißt er untersucht die Auswirkungen von Krankheiten auf Gesellschaften. Die gesundheitlichen Auswirkungen der Luftverschmutzung bilden den Schwerpunkt seiner Arbeit. Unter anderem ist der dreifache Vater und Berater der WHO Vize-Direktor des Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Instituts in Basel. (wro)

Darum geht es bei den Vorwürfen

Die Automobilindustrie steht unter Druck. In den USA und in Deutschland sollen Abgasstudien durchgeführt worden sein, die von einem Lobbyverein der Branche finanziell unterstützt wurden. Die Probanden waren Affen und Menschen. Ein Überblick: