Stuttgart Heckler & Koch am Pranger

In Stuttgart stehen sechs Mitarbeiter des Waffenherstellers aus Oberndorf vor Gericht. Ihnen werden unerlaubte Waffengeschäfte vorgeworfen.

Schon eine Stunde vor dem Start des Prozesses gegen frühere Mitarbeiter des Waffenherstellers Heckler & Koch in Stuttgart halten Rüstungsgegner eine Mahnwache ab. Sie erinnern an die Opfer in der Welt, die durch Kleinwaffen ums Leben gekommen sind. Auch an Menschen, die in Mexiko bei der Auseinandersetzung zwischen den Drogenkartellen starben. Heckler & Koch habe Kriegswaffen in das dortige Drogengebiet geliefert, sagt der Friedensaktivist Jürgen Grässlin. Er hatte das Verfahren 2010 mit einer Strafanzeige mit ins Rollen gebracht. Acht Jahre danach müssen sich nun sechs Personen vor dem Landgericht Stuttgart verantworten.

Es geht um Lieferungen nach Mexiko

Zwei ehemaligen Geschäftsführern und vier früheren Mitarbeitern wirft die Staatsanwaltschaft vor, an 15 Lieferungen von G36-Gewehren nach Mexiko im Wert von über 4 Millionen Euro beteiligt gewesen zu sein. Sie sollen gewusst haben, dass die Gewehre in mexikanische Bundesstaaten verkauft wurden, für die es keine Exportgenehmigung der Bundesregierung gab. Nach Auffassung der Anklage war diese Genehmigung auf gewisse Bundesstaaten beschränkt gewesen. Die Waffen hätten nicht in die mexikanische Bundesstaaten Guerrero, Jalisco, Chiapas und Chihuahua exportiert werden dürfen, weil dort die Einhaltung der Menschenrechte nicht gewährleistet sei; diese Staaten seien wegen bürgerkriegsähnlicher Konflikte zwischen Drogenkartellen und dem Staat von der Ausfuhrgenehmigung für Mexiko ausgenommen gewesen. Die Sturmgewehre wurden in mehreren Tranchen von Oberndorf per Luftfracht in die mexikanische Hauptstadt geliefert. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden sie immer von ein und derselben mexikanischen Behörde bestellt. Die Anklagebehörde hatte bereits 2015 Anklage erhoben. Die Anklage lautet auf Verstoß gegen das Kriegswaffenkontroll- und Außenwirtschaftsgesetz.

Der Fall ist bei der 13. Wirtschaftsstrafkammer angesiedelt. Richter Frank Maurer, der einst den Fall um den früheren Porsche-Chef Wendelin Wiedeking und der gescheiterten Volkswagenübernahme durch den Sportwagenbauer verhandelt hatte, sprach von einem außergewöhnlich komplexen Fall. Gretchenfrage sei, was Inhalt der Genehmigung gewesen sei.

Angeklagter beteuert Unschuld

Genau bei diesem Punkt hakte der Anwalt einer der beiden angeklagten Ex-Geschäftsführer ein. Sein Mandant ist der frühere Präsident des Landgerichts Rottweil. Dieser war nach dem Ende seiner Tätigkeit im baden-württembergischen Justizdienst zu Heckler & Koch gewechselt. Der heute 77 Jahre alte Angeklagte war bei dem in Oberdorf ansässigen Mittelständler zunächst Behördenbeauftragter und später dann Geschäftsführer. Die Ausfuhr der Waffen sei rechtmäßig erfolgt, sagte Anwalt Dietrich Quedenfeld. Mit der Ablieferung der Gewehre bei der mexikanischen Behörde sei der Export abgeschlossen worden. Diese habe den Weiterverkauf organisiert. Es sei nirgends geregelt gewesen, dass bestimmte mexikanische Bundesstaaten nicht beliefert werden dürften, sagte Quedenfeld weiter. Er sprach von „unhaltbaren Vorwürfen“ der Anklage. Der 77-Jährige beteuerte ebenfalls seine Unschuld. „Ich weise die Vorwürfe zurück.“ Zugleich betonte er, dass er keine finanziellen Vorteile durch die Waffenexporte gehabt habe. Warum solle er seine Existenz aufs Spiel setzen, fragte er und fügte an, dass dies nun durch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft erfolgt sei. In der baden-württembergischen Justizszene herrschte große Verwunderung, als der Mann nach Karriereende zu Heckler & Koch ging.

Ein Verfahren abgetrennt

Daneben gehören auch zwei Vertriebsleiter, eine Vertriebsmitarbeiterin sowie der in Mexiko tätige Verkaufsrepräsentant zu den Angeklagten. Letzterer erschien aus gesundheitlichen Gründen nicht in Deutschland. Der Anwalt des Verkaufsrepräsentanten wies die Anklage gleichfalls zurück. Nach mexikanischer Rechtslage sei eine Beschränkung der Lieferung auf bestimmte Bundesstaaten nicht möglich. Die Waffen seien unter anderem im Kampf gegen die organisierte Kriminalität eingesetzt worden. Das Verfahren gegen den Mexikaner wurde nun abgetrennt. Ihm hatte das Gericht freies Geleit zur Hauptverhandlung zugesichert. Der Anwalt einer früheren Export-Sachbearbeiterin des Waffenherstellers nannte das Vorgehen der Staatsanwaltschaft fragwürdig. Zunächst beraumte das Landgericht 25 Sitzungstermine bis Ende Oktober an.