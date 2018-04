Nicaragua Halt! Bevor Sie das nächste Mal Schokolade naschen, zeigen wir Ihnen, wie Kakao eigentlich entsteht

Der Schokoladenhersteller Ritter aus dem schwäbischen Waldenbuch hat eine eigene Kakao-Plantage in Nicaragua angelegt. Als erster großer Schoko-Hersteller wird das Traditionsunternehmen damit zum Landwirtschaftsbetrieb. Wir verfolgen den Anbau des Kakao, von der Plantage bis zur Trocknung.

Text: Christian Ignatzi, Walther Rosenberger

Bilder/Videos: Christian Ignatzi

90.000 Pflanzen auf der Fläche eines Fußballfelds stehen in der Baumschule „Vivero“ auf der Plantage El Cacao im Osten Nicaraguas. Das Land in Mittelamerika ist vom Klima besonders geeignet für den Anbau der Kakao-Schoten.

Nach ein paar Wochen kommen die Schoten aufs Feld. Das Unternehmen wird dort bis 2023 insgesamt eineinhalb Millionen Bäume pflanzen, die anfangs kaum größer sind als Zimmerpflanzen

Die Früchte reifen in 150 bis 180 Tagen an den Stämmen der Kakaobäume. Wenn sie erntereif sind, sind sie etwa so groß wie ein Fußball und meist leuchtend rot-gelb.

Dann streifen die Erntemitarbeiter durch die Plantage und suchen mit Schutzhandschuhen, Säcken und Gartenscheren bewaffnet nach den erntereifen Früchten. Das geht nur von Hand.

So sieht eine geöffnete Kakaofrucht aus: Die bunte Schale, in der die noch weißen Kerne und das Fruchtfleisch stecken.

Den Fruchtöffner haben die schwäbischen Tüftler in Waldenbuch erfunden. Die Früchte gelangen über ein Fließband zu Rundschneidemessern, die sie aufschneiden. Ein Spaltmesser spaltet sie dann auf.

Danach gelangen sie in eine Trommel, die die Kakaobohnen aus der Frucht schleudert.

Arbeiterinnen wie Yadira Ramírez (links) sortieren die letzten Stücke der Kakaofrüchte aus, ehe die Bohnen in die Fermentationsmaschine kommen.

Am Ende der Vorproduktion in Nicaragua stehen die getrockneten Bohnen. 2500 Tonnen Kakao werden auf der neuen Farm in Nicaragua jährlich geerntet.

Nach einem langen Tag verlassen die Erntearbeiter auf Trucks die Plantage.

Bei Ritter verdienen sie mehr als im Durchschnitt und haben einige andere Vergünstigungen, etwa mehr Urlaub.

Am Ende des Verarbeitungsprozesses in Südamerika kommen die Bohnen mit dem Containerschiff nach Deutschland, wo Ritter Sport sie am Standort Waldenbuch nahe Stuttgart röstet und zu Schokolade verarbeitet.

Fast 500 Millionen Euro Umsatz machte das 1500-Mitarbeiter-Unternehmen zuletzt.

Und so kennt man die Schokolade aus dem Supermarkt. Knapp zwölf Kilogramm Schokolade isst jeder deutsche statistisch im Jahr.