Singen Häppchen-Streit beim Neujahrsempfang der Kammern

In der regionalen Wirtschaft gärt es. Die Häppchen beim diesjährigen Neujahrsempfang von IHK Hochrhein-Bodensee und Handwerkskammer werden von einem Edel-Caterer aus dem fernen Fellbach bei Stuttgart geliefert. Regionale Dienstleister bleiben außen vor. Immerhin soll das Essen am Bodensee warm ankommen.

Singen – Wenn die hiesigen Wirtschaftskammern zum alljährlichen Neujahrsempfang laden, dann kommen die Größen der regionalen Wirtschaft gerne. Vorne auf der Bühne spielt meist die Musik auf, und irgendwann begeben sich die Redner des Abends ans Pult, um über das zu sprechen, was den Firmen gerade unter den Nägeln brennt. Trumps Wirtschaftspolitik etwa, der stotternde Wirtschaftsmotor in Südeuropa, die Probleme im Schweizer Grenzhandel, aber auch die Erfolge der Branchen im vergangenen Jahr.

Beim diesjährigen Neujahrsempfang, bei dem am Donnerstag in der Stadthalle Singen rund Tausend Vertreter aus der regionalen Wirtschaft und Politik zugegen sein werden, wird das wieder so sein. Ein delikates Detail macht den Abend aber anders als alle bisherigen Wirtschafts-Stelldicheins. Das Catering, also die Bereitstellung der Speisen und Getränke für die Gäste, wird nicht mehr wie in den vergangenen Jahren von einem Anbieter aus der Region bewerkstelligt, sondern kommt aus der fernen Landeshauptstadt. „Wir haben das Catering für Großveranstaltungen in der Stadthalle ab Anfang Januar 2018 an Rauschenberger aus Stuttgart vergeben“, sagt Roland Frank, Geschäftsführer Kultur und Tourismus in Singen. Ein „bissl Erneuerung“ schade nie.

Der eigentlich harmlose Vorgang hat in den vergangenen Wochen hinter den Kulissen des Wirtschaftskammer-Betriebs allerdings für erhebliche Irritationen gesorgt. „Man habe sich schon gefragt, warum das nötig gewesen sei“, sagt ein hoher Repräsentant einer Kammer aus der Region. Immerhin sei man dem lokalen Wirtschaftsstandort verpflichtet. Man könne nicht einerseits von der Stärkung regionaler Kreisläufe reden und sich andererseits von einem Groß-Caterer aus Stuttgart bewirten lassen, der das Essen rund zweihundert Kilometer „an den Bodensee karre“. Unter den Betrieben, speziell im Handwerk, gebe es „ein ziemliches Grummeln“, ob des schwäbischen Essens-Einkaufs. „Das versteht einfach keiner“, sagt er.

Von offizieller Seite übt man sich in Demut. „Selbstverständlich würden wir eine regionale Quelle vorziehen“, sagt der Hauptgeschäftsführer der IHK Hochrhein-Bodensee, Claudius Marx. Die Auswahl des Caterers habe aber „nicht in der Hand der Kammer“ gelegen. Auch habe sich bislang niemand beschwert, fügt er an. Ähnlich konziliant klingt es bei Georg Hiltner, Hauptgeschäftsführer der Konstanzer HWK. Man hätte sich sehr „über einen Partner aus der Region“ gefreut. Für so große Veranstaltungen einen Anbieter aus den Kammerbezirken zu finden, sei allerdings „sehr schwierig“, sagt Hiltner.

Tatsächlich gab es nach Informationen des SÜDKURIER sehr wohl regionale Bewerber, die im kommenden Jahr auch Großveranstaltungen in Singen mit Häppchen und Haschee versorgt hätten. Immerhin sind in Rottweil, Tuttlingen, aber auch in Ravensburg große, regionale Caterer ansässig.

Die Stadt Singen als Hausherrin am Veranstaltungsort entschied sich aber für Rauschenberger, der aus Fellbach nahe Stuttgart die Republik mit Maultäschle, Gaisburger Marsch und anderen Köstlichkeiten verorgt. Im süddeutschen Raum gehört der Verpflegungsspezialist zu den größten Betrieben. In Stuttgart teilt man sich den Markt der Kongressgastronomie und Edel-Events unter anderem mit Feinkost Böhm. Rauschenberger habe mit seinem Angebot eben „komplett überzeugt“, begründet Kulturmanager Frank aus Singen das Engagement des Neulings in badischen Gefilden.

Günstiger sei es durch den Anbieterwechsel zwar nicht geworden, allerdings bleibe die regionale Komponente gewahrt – weil bei kleineren Events der bisherige Partner K&K-Catering aus Singen weiter am Bord sei. Die Rauschenberger-Firma R&M-Gastronomie übernehme nur die Großereignisse in der Hohentwielstadt – also 13 bis 17 Abende jährlich. Und sowieso bleibe ein Teil der offerierten Speisen und Getränke regional. Wein und Wasser etwa komme weiterhin vom Bodensee. Das Bier aus dem Schwarzwald.

Alles andere wird indes aus Schwaben importiert. „Die rauschen hier komplett an, mit dem Essen und der Mannschaft“, sagt Frank. Auch die Servicekräfte kämen ausschließlich aus Stuttgart. Allerdings habe der Vertragspartner angekündigt, sich einen Belegschaftsstamm in der Region aufzubauen, heißt es.

Vorbehalte, die erlesenen Speisen, die wohl auch dieses Jahr auf den Tellern landen, kämen nach ihrer langen Reise über die staugeplagte A 81 am Fuße des Hohentwiels nicht warm und frisch an, kann Frank indes zerstreuen. „Mit Dämpfern“ werde vor Ort alles erneut warm gemacht.